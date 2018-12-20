США берут Россию в гибридные клещи. Вашингтон втягивает Анкару в новый вооруженный конфликт с курдами, - В.Мухин

09:34 22.12.2018

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



20.12.18



Фактов, свидетельствующих о начале вывода американских войск из Сирии, о котором в минувшую среду объявил президент США Дональд Трамп, пока нет. По поступающим из Сирийской Арабской Республики (САР) сообщениям, в четверг международная коалиция продолжала поддерживать боевые действия курдских отрядов "Демократических сил Сирии" (SDF) в последнем крупном оплоте "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в Хаджине (провинция Дейр-эз-Зор). А представитель SDF Нури Махмуд заявил арабским СМИ, что курды официально не получали уведомления от США о выводе американских войск.



Как сообщает интернет-портал Kurdistan.ru, в сирийской курдской партии "Демократический союза" (PYD) решение американского руководства назвали предательством, заявив, что США "нанесли удар в спину". Госдепартамент США пока не комментирует ситуацию вокруг вывода войск из Сирии. Но, судя по воинственным заявлениям из Турции, там уверены, что США в ближайшие дни уйдут из северных провинций САР, чтобы дать возможность Анкаре начать объявленное наступление на позиции SDF вдоль сирийско-турецкой границы. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в четверг на турецкой военной базе в Катаре, заявил, что руководство страны поставило перед собой цель очистить от террористов (от отрядов SDF. – "НГ") окрестности Манбиджа и районы Сирии к востоку от реки Евфрат. "Линия окопов, траншей и тоннелей, вырытых террористами, не остановит турецкую армию. Когда придет время, эти оборонительные сооружения станут могилой для террористов", – сказал Акар.



Как сообщает турецкое информагентство Anadolu, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео "обсудил решение администрации США о выводе войск из Сирии". При этом Reuters со ссылкой на американские источники утверждает, что решение Вашингтона о выводе войск было принято по итогам телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом, состоявшегося на минувшей неделе. В это трудно поверить, поскольку именно США помогали и помогают курдам укреплять не только свои боевые отряды, но автономную власть на территориях восточнее Евфрата. И сейчас американцы с помощью курдов, по оценкам Anadolu, контролируют более четверти сирийской территории, где расположены "11 крупнейших нефтяных месторождений". Эти месторождения составляют 70% от всех имеющихся в САР нефтяных и газовых полей. Они являются своеобразным экономическим ключом для поддержки сепаратизма в этом регионе. На территориях, контролируемых курдскими силами, по турецким оценкам, сосредоточено более 15 военных баз США, которые снабжают оружием отряды SDF, общая численность которых составляет около 40 тыс. "штыков". По данным Kurdistan.ru, на помощь этим силам посланы отряды бригад "пешмерга-Рож" из числа сирийских беженцев из Алеппо, а также курдские отряды из Ирака.



Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов считает, что вряд ли Анкара сможет победить такую силу, не понеся больших потерь. Привлечение же к такой операции "протурецкой Свободной сирийской армии (ССА), а также боевиков радикальных исламистских группировок и туркоманов также не спасет ситуацию". Об этом США хорошо знают. Но Вашингтону выгодно втянуть Анкару в новую войну на севере САР, чтобы посеять хаос и ослабить Дамаск и его союзников.



Даже если американцы уйдут из САР, "Демократический альянс", основу которого составляют отряды SDF-PYD, будет поддерживаться другими силами международной коалиции (Великобританией, Францией и т.д.), а также самими США с территорий их военных баз, расположенных в странах Ближнего Востока.



"Объявленный вывод войск из САР дал США возможность, во-первых, значительно сократить военные затраты на проведение боевых операций, во-вторых, американцы явно дают понять, что, разгромив ИГ, они освобождают себя от обязанностей восстановления разрушенных объектов и территорий Сирии", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов. По его мнению, "США спихивают эти обязанности на другие страны, в том числе и Россию. И тут становится понятным, почему США не отвечали на сделанные ранее им предложения от РФ провести инженерную очистку Ракки от мин или совместно осуществлять гуманитарные акции в социально напряженных регионах САР. Им это просто не нужно".



Председатель ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков отметил "НГ", что "США своим формальным уходом из САР будут пытаться дестабилизировать там ситуацию. В том числе с помощью курдов и других арабских племен, культивируя сепаратизм на юго-востоке страны. Режим Башара Асада с помощью Москвы будет пытаться восстановить целостность Сирии. А это значит, что возможна новая война. И тут Россия может завязнуть и истощить себя. Она и так тратит большие материальные и военные ресурсы, помогая сирийским властям. Отказаться помогать Сирии, как это делают американцы, Россия вряд ли захочет. Поэтому главная ее цель в будущем должна быть связана с привлечением к решению проблем САР не только собственных ресурсов, но и возможностей ООН, Евросоюза, а также других международных организаций и стран".



"По сообщениям из Донбасса, Киев при поддержке американских и британских инструкторов продолжает подготовку наступления на горловско-дебальцевском и луганском направлениях, – описал "НГ" ситуацию военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Не исключены провокации в Азовском море, в районе Сиваша и Турецкого вала на границе Херсонской области Украины и российского Крыма". Эксперт отметил, что если начнутся боевые действия в Крыму или Донбассе, против России введут новые санкции, вплоть до того, что предложат закрыть для РФ проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, Европа может отказаться от энергетических проектов с РФ. "Такими гибридными клещами они попытаются подорвать военный и экономических потенциал РФ, который, к сожалению, и так невысок", – сказал Неткачев.