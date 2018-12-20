Дочери президента Азербайджана Лейла и Арзу пытались через офшор купить элитную недвижимость в Лондоне

09:41 22.12.2018

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в содействии отмыванием денег, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на заявление суда. По данным следствия, Лейла и Арзу Алиевы пытались купить элитную недвижимость в Лондоне у компании Child&Child стоимостью в 60 миллионов фунтов через офшорные компании.



По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию на Британских Виргинских островах, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca. Эта компания фигурировала в масштабном расследовании антикоррупционных журналистов OCCRP.



Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca – так называемого "панамского досье" – членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.



Сообщается, что суд обязал Шарифа заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых, и на дополнительные 40 тысяч фунтов. По британскому законодательству такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асcистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.



После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге.



По данным обнародованных в 2010 году телеграмм Госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан "феодальной страной" в которой экономика почти полностью контролируется людьми, связанными с президентом Ильхамом Алиевым. Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.



В начале 2018 года также стало известно, что Арзу и Лейла Алиевы, а также дети министра ЧС Азербайджана, использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку. По данным журналистов-расследователей, общая стоимость недвижимости семьи Алиевых оценивается в более чем $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана через европейские банки отмыли $2,9 млрд.



По данным журналистов, Алиевы переводили деньги на счет жене премьер-министра Мальты через мальтийский банк Pilatus. Они же были и конечными бенефициарами нескольких офшорных компаний.



Позднее власти Мальты выяснили, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка Pilatus принадлежат к правящей элите Азербайджана. Также выяснилось, что многие операции банка были подозрительными. Банк не выяснял происхождение денег, которые переводили политически влиятельные клиенты. В апреле владельца Pilatus, гражданина Ирана Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций. Банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, включая те, что Pilatus обслуживал в интересах клиентов.​



Семье Алиевых в той или иной форме принадлежат как минимум 26 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и на Британских Виргинских островах. Согласно банковским документам "Паша-Банка", дочери президента Лейла и Арзу Алиевы владеют компанией Pasha-Holding. Члены семьи также имеют тесные отношения с корпорацией Ata-Holding, которой принадлежат крупные доли в банковском, телекоммуникационном, горнодобывающем и нефтегазовом бизнесе.



Согласно документам, Ata-Holding на 75% принадлежит компаниям, в которых Лейла и Арзу Алиевы числятся в качестве управляющих, а основной контроль принадлежит Гейдару Алиеву.



Семье президента также принадлежат несколько банков, строительных компаний, два из трех крупнейших мобильных операторов Азербайджана. Члены семьи также владеют 11 особняками в Дубае, а также недвижимостью в Лондоне, Париже, чешских Карловых Варах, Москве, курортом Шах-Даг в Азербайджане и курортом в Черногории.



Им принадлежат несколько отелей и горнодобывающее предприятие Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company.