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|В Ташкенте арестован генерал Тохири, прославившийся обыском в доме Гульнары Каримовой
09:42 22.12.2018
В Ташкенте арестован генерал-майор Муиджон Тохири, экс-глава Таможенного комитета и один из приближенных бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
В Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили узбекской службе Радио Озоди, что на днях бывший главный таможенник страны был задержан.
Причина ареста бывшего высокопоставленного чиновника пока остается неизвестной. Сурайе Рахматова, пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана заявила, что "ввиду тайны следствия мы не можем озвучить иные сведения об этом деле".
Однако источники Радио Озодлик в силовых структурах Узбекистана сообщили, что генерала Тохири арестовали по обвинению в коррупции в бытность главой Таможенного комитета Узбекистана.
Напомним, с 20 декабря 2016 года по 12 февраля 2018 года Муиджон Тохири был председателем Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. Ранее он занимал должность заместителя председателя СНБ.
Генерала Муиджона Тохири считали одним из приближенных к первому президенту Узбекистана Исламу Каримова. Он с 2010 по 2011 гг. работал госсоветником главы государства.
Гульнара Каримова, старшая дочь Ислама Каримова ранее заявила, что в 2014 году обыском в ее доме лично руководил генерал Муиджон Тохири.