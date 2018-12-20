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|Экс-топ-менеджер "Амонатбанка" Таджикистана Зоирзода получил 14 лет за присвоение свыше $106 тыс
15:16 22.12.2018
Суд района Исмоили Сомони города Душанбе вынес приговор бывшему сотруднику Государственного сберегательного банка "Амонатбонк" Салохиддину Зоирзода за незаконное присвоение почти 1 млн. сомони ($106, 1тыс), сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.
"Данное преступление С.Зоирзода совершил будучи заместителем директора отдела бухгалтерии по начислению пенсий и банковских карт ГСБ "Амонатбанк", - сообщает пресс-центр генеральной прокуратуры Таджикистана.
Зоирзода, занимая вышеназванный пост в банке, с 20 января 2015 года по 18 мая 2018 года, путем подделки документов, завладел порядка 580 тыс. сомони.
После увольнения с занимаемой должности он, незаконно проникнув в главный офис банка и снова подделав документы, похитил еще свыше 341 тыс. сомони и пытался присвоить еще порядка 320 тыс. сомони.
Решением суда столичного района Исмоили Сомони Салохиддин Зоирзода приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.
Также с него в пользу государства взыскано 920 тыс. сомони, отмечается в сообщении генеральной прокуратуры.