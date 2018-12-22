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Китай сделал российским С-400 грандиозную рекламу
15:22 22.12.2018

Китай провел первые успешные испытания нашего "Триумфа", купленного за 3 млрд долл

Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 "Триумф". Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов "Триумфа", обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду, и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать?

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приобретенной у России, сообщил в пятницу военно-дипломатический источник. Источник сообщил, что "стрельбы состоялись в первой декаде декабря", передает ТАСС.

Выпущенная ракета 48Н6Е "поразила баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с". Отмечается, что цель была поражена на предельной дальности – около 250 км. Испытания проводились в условиях "постановки условным противником сильных помех", добавил собеседник.

Напомним, в сентябре США ввели санкции против Китая в отместку за сделки с Россией по приобретению самолетов "Сухой" и ЗРК С-400. Китай летом завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе. Насколько известно, Пекин заплатил за них 3 млрд долларов. В ноябре стало известно, что Россия заключила еще три оружейных контракта с Китаем.

В блогосфере новость сразу вызвала бурный отклик.

"Три километра в секунду. Именно с такой скоростью летела мишень –боеголовка баллистической ракеты – которую поразил комплекс С-400, проходящий испытания в Китае, – пишет телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах". –

Вот это и есть самая эффективная реклама российского оружия. Во-первых, мало кто в мире найдет мишень, способную развивать подобную скорость".

"Во-вторых, это независимое заявление покупателя, а не продавца - и доверие к словам Китая в таком случае будет гораздо выше, чем к тактико-техническим характеристикам, декларируемым "Алмаз-Антеем". В-третьих, испытания проводились при сильных помехах, поставленных условным противником – и все равно прошли успешно", – пишет автор.

"Похожими характеристиками обладает одна-единственная система в мире - американская ракета SM-3. Американцы заявляли, что SM-3 поражала баллистические цели даже на больших скоростях – более 10 км/с". Однако никто и никогда не подтверждал их заявления независимой экспертизой, подчеркивает блогер.

В отличие от автора Телеграмм-канала, российский военный эксперт Александр Гольц не считает сообщение китайцев объективным:

"Заявление Китая – важная вещь, но его не следует относить к независимой экспертизе. Покупатель не меньше продавца заинтересован в том, чтобы заявить, – после того, как покупка состоялась, – что он купил хорошую вещь. Это все оценочные суждения. Если говорить о скорости 3 км. в секунду, то это скорость, которую развивает боеголовка ракеты средней дальности. Само по себе это важное достижение", – сказал газете ВЗГЛЯД Александр Гольц.

"Правда, с точки зрения Китая это достижение – довольно бесполезное, потому что Китаю противостоят США, у которых пока что ракет средней дальности нет. В общем-то, ни у кого нет сомнений, что С-400 представляет собой эффективную систему ПВО и ПРО", – продолжает военный эксперт.

"Будет интересно посмотреть, как в дальнейшем будет развиваться эта система. Говорят, уже в недалеком будущем появится С-500, у которой еще большие противоракетные способности. Следует напомнить, что Россия тут пошла другим путем, нежели Америка. Американцы разделили системы ПВО и ПРО, – у них отдельно живет система Patriot и отдельно система Aegis и, конечно, система TНAAD. А Россия попыталась все совместить. Пока что не очень понятно, кто в этом соревновании более эффективен. Как говорится, время покажет", – подытожил Гольц.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт центра АСТ Василий Кашин в принципе не согласен с тем, что аналогом "Триумфа" надо считать SM-3.

"Ракету стандарта SM-3 нельзя сравнивать с ракетой, которая используется в С-400, потому что SM-3 это противоракета. Есть система Aegis. Есть несколько типов зенитных ракет серии стандарт SM-1, SM-2, SM-3 и так далее. SM-3 – это специализированные противобаллистические ракеты. Это перехватчики баллистических ракет, которые в принципе ни для чего другого не используются. У них вообще нет как таковой боеголовки, у них лишь кинетическая боевая часть, то есть они прямым ударом разрушают цель", – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

"Такие противоракеты используются только для перехватов баллистических целей, стоят от 10 до 20 млн долларов за штуку в зависимости от модификации. В принципе она может иметь, конечно, более высокие или более низкие характеристики. Возможно, при стрельбе по баллистическим целям отдельных типов такая ракета может быть и лучше. Но, в отличие от нее, ракеты комплекса С-400 универсальны, их можно использовать как для перехвата баллистических целей, так и для борьбы с аэродинамическими целями, что очень сильно меняет всю экономику процесса", – заявил Кашин.

"Кроме того, SM-3 – это морской комплекс, либо она используется в составе системы AegisAshore ("Иджис-Эшоэ"), это такой наземный "Иджис". Это стационарная непередвижная система, которая в состоянии войны с крупным противником проживет недолго, – отметил эксперт. – В то же время С-400 – это мобильная система, которая обладает высокими маневренными характеристиками. Поэтому сравнивать тут довольно сложно".

Кашин также уверен, что китайской армии "Триумф" может пригодиться в случае конфликта вокруг острова Тайвань.
"Расположение комплекса в отдельных ключевых районах, таких как Тайваньский пролив или регионы, прилегающие к Восточно-Китайскому морю, могут дать существенное преимущество, – сказал он. – Действительно, у американцев нет ракет средней дальности. Но они собираются создавать такие ракеты. С другой стороны ракеты средней дальности есть у Индии и появляются у Южной Кореи - дальностью до 800 км. В целом, можно сказать, что С-400 – это весьма выгодное приобретение для Пекина. И нынешние испытания вполне могут рассчитывать на серьезную экспертизную оценку".

Впрочем, остается еще одна проблема. Как известно, многие государства проявляли до сих пор осторожность в военно-технологическом сотрудничестве с Пекином, поскольку тот славится умением создавать аналоги иностранных ноу-хау.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заимствовали китайцы не раз и у России. На базе нашего истребителя Су-27СК (по лицензии его начали выпускать в Китае под названием J-11) неожиданно для России был создан китайский истребитель J-11B. Китайцы снабдили его собственным двигателем и частично радиоэлектроникой и выставили на продажу другим странам, тем самым сбивая цену нашим истребителям.

"Нет никаких сомнений, что китайцы начнут копировать С-400. Ровно так, как это было с Су-27, – сказал Александр Гольц. – Не случайно, переговоры о продаже С-400 шли чрезвычайно трудно. Россия пыталась отстаивать свою позицию относительно защиты прав интеллектуальной собственности. Но все кончилось с введением санкций в отношении России. Стране потребовалась твердая валюта. И как я понимаю, Москва согласилась на китайские условия".

По мнению Гольца, у России есть только одна возможность не пострадать от китайского плагиата: как можно скорее создать новую, более совершенную систему – С-500 "Прометей".

22 декабря 2018,

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545481320
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