В Кыргызстане Совет по отбору судей возглавила Эльмира Барыктабасова

|17:37 Банковская тайна. Зачем Финразведке КР данные кыргызстанцев и чем это обернется, - 24.kg
17:02 В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем и избирательными урнами
15:59 Кыргызстан просит своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Замерзнете, к хренам
15:06 О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева
14:28 Кому война, кому... Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо
14:22 Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов
14:08 Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:05 Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"
13:59 "Дуние ай". Елбасы вновь запел (видео)
13:48 Алишер Усманов впендюрит в Узбекистан свои "заработанные" на России капиталы
13:47 Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:37 Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин
13:33 Китай меняет геополитический ландшафт в Европе, - Ану Анвар
13:31 Война на уничтожение России. На чьей стороне "правительство Медведева"? - С.Глазьев
12:46 Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
12:42 Спасибо, давай, до свидания... Что будет после Путина, - Александр Дугин
12:35 В Алматы прошла премьера Худфильма "Путь Лидера. Астана". Жанр - "Биографическая драма"
12:28 Лживые фантазии британского правительства пошли прахом, - Джейсек Ростоуски
12:03 УзбДепутаты разругали министра культуры Сайфуллаева за вредительство по 259 объектам
12:01 "Бедные" узбеки расхватали кроссоверы по $ 25000
11:40 Получить политическое убежище в России стало возможно, - А.Докучаева
10:07 Жениться не хочет. ВВП провел 14-ю новогоднюю балабол-конференцию
09:14 Запытали… В "демократических" США практикуют методы гестапо, - В.Малышев
09:06 9 фактов о Золотой Орде, которые вы которые вы никогда не слышали, - Я.Бутаков
09:01 Ум хорошо, а вотум лучше. Магриб выбирает между приговором и диагнозом, - Е.Сатановский
08:57 В Афганистане ликвидирован командир "Красной бригады" талибов Билал Задран
08:32 Трамп отбирает у Путина "жирные" нефтедоллары. "Черное золото" продолжает рекордно дешеветь
08:15 Вывод, с которым многие не согласятся. Трамп навоевался в Сирии, - "Къ"
08:10 Гонимый "ястреб". Трамп уволил в отставку главу Пентагона генерала Мэттиса
07:54 Африка: колонизация по-китайски. Пекин берет Черный континент под полный контроль, - А.Храмчихин
07:52 Израиль готовится к полномасштабной войне в Сирии, - И.Субботин
06:16 Русским в Ташкенте не дают продать квартиры
05:20 США собрались вывести войска из Афганистана. Куда? Зачем? - Wall Street Journal
|В Кыргызстане Совет по отбору судей возглавила Эльмира Барыктабасова
15:48 22.12.2018
В Кыргызстане председателем Совета по отбору судей избрали Эльмиру Барыктабасову. Об этом сообщила пресс-служба СОС.
По его данным, заместителем председателя совета стал Алтынбек Кубатбеков.
Перевыборы прошли в связи с истечением срока полномочий действующего председателя Совета по отбору судей Тилектеша Бегалиева.
По Закону "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" председатель и его заместитель избираются открытым голосованием на один год.
22 декабря 2018