В Кыргызстане Совет по отбору судей возглавила Эльмира Барыктабасова

15:48 22.12.2018

В Кыргызстане председателем Совета по отбору судей избрали Эльмиру Барыктабасову. Об этом сообщила пресс-служба СОС.



По его данным, заместителем председателя совета стал Алтынбек Кубатбеков.



Перевыборы прошли в связи с истечением срока полномочий действующего председателя Совета по отбору судей Тилектеша Бегалиева.



По Закону "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" председатель и его заместитель избираются открытым голосованием на один год.



22 декабря 2018