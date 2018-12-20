УкрГетьман Порошенко подписал указ о переименовании УПЦ

17:59 22.12.2018

Петр Порошенко подписал закон о смене названия УПЦ

Президент Петр Порошенко подписал закон, по которому Украинская православная церковь должна будет изменить название, добавив указание на свою принадлежность к Московскому патриархату.



"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать",- полагает господин Порошенко (цитату приводит официальный сайт президента).



По мнению Петра Порошенко, выбор "легче делать", когда "все вещи названы своими именами". Новый закон согласуется с принципом свободы вероисповедания и равенства всех конфессий и не ограничивает конституционные прав какой-либо категории граждан, считает он.



Законопроект, по которому УПЦ МП должна будет изменить название, добавив указание на свою принадлежность к Московскому патриархату, был одобрен Верховной радой 20 декабря. В тот же день УПЦ попросила президента Петра Порошенко наложить вето на принятый законопроект. В РПЦ назвали законодательную инициативу "примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы".