Спецпредставитель США по борьбе с ИГ Макгерк подал в отставку. Все смешалось в Доме Трампа...

23:08 22.12.2018

Спецпредставитель США по борьбе с "Исламским государством"* Бретт Макгерк подал в отставку в связи с разногласиями с Белым домом по выводу американских войск из Сирии.



Об этом сообщает Associated Press.



Как отмечается, Макгерк называл "опрометчивым" заявление, что США победили террористов на территории Сирии, а решение о выводе войск лишь ускорило его отставку.



Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что об остатках "Исламского государства" в Сирии могут позаботиться "местные страны", в том числе Турция.



* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.