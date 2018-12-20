Над всей Каталонией безоблачное небо

00:22 23.12.2018

Игорь Молотов

Писатель, публицист



Сегодня утром сторонники независимости Каталонии начали акции протеста против правительства Испании. Воодушевленные успехом своих французских товарищей, каталонцы вступили в конфронтацию с полицией: в их сторону полетели булыжники и дымовые шашки. В нескольких районах Барселоны сотрудники правопорядка применили силу к демонстрантам, что, по всей видимости, лишь подлило масла в огонь: каталонцы не хотят переговоров ни под каким соусом и готовы пойти на самые решительные меры против Мадрида и его попытки усмирить местное правительство.



Причиной начала сегодняшних волнений стало проведение в Барселоне заседания совета министров Испании, где прошли переговоры премьеров обоих правительств Испании - и Педро Санчеса, и Кима Торры. Совместное заявление ни мне, ни вам ничего не скажет: "Несмотря на остающиеся значительные разногласия по поводу его (конфликта. - И. М.) причин, сути и путей разрешения, они разделяют мнение прежде всего о необходимости ведения эффективного диалога, который будет содержать политическое предложение, пользующееся широкой поддержкой каталонского общества".



С одной стороны, это типичное "за все хорошее против всего плохого". А вот с другой - этой явный кивок в сторону официального Мадрида. Ведь, как известно, суверенитет берут, а не получают в ходе "эффективных переговоров". Вероятно, именно так и понимают эту встречу протестующие - под ласковые слова о расширении полномочий у них хотят увести надежду на полноценное самоопределение и независимость. Умыкнуть. Поэтому в полицейских полетели брусчатка и уличные заграждения.



Испания, конечно, не хочет прощаться с Каталонией - кстати, воспетой еще Джорджем Оруэллом, который участвовал там в гражданской войне 1936 года (тогда он неловко высунулся из окопа и получил фашистскую пулю в шею). Год назад Мадрид совершил самую непростительную ошибку - пошел по пути насилия и политических репрессий. Да, официальному правительству это дало передышку, однако Каталония вспомнила схватки с Франко и обзавелась собственными мучениками. А иметь собственных мучеников - это гораздо серьезней роты полицейских в шлемах.



Год назад восстание было подавлено из-за пацифизма его лидеров - Карлос Пучдемон побоялся пролить кровь. В нашей недавней истории мы помним одного такого - Виктора Федоровича Януковича, который сдал Киев нацистам без единого выстрела.



По похожему пути пошло и руководство восставшей Каталонии, сдавшей победу в руки хищному Мадриду. С тех пор ситуация была заморожена. Впрочем, как мы видим сегодня, под коркой льда все это время шло обильное течение. Оказалось, что сторонники независимости готовы пока с булыжниками, но сражаться за свое самоопределение. И конечно, давайте посмотрим, кто сейчас представляет Каталонию.



Нынешний премьер Ким Торра, довольно дружелюбный мужчина средних лет, известный своей антииспанской позицией. Однако главой Каталонии он стал совершенной случайно: Карлос Пучдемон находился в изгнании в Берлине, а два его ближайших соратника - Жорди Санчес и Жорди Туруль - в испанских тюрьмах. В этих условиях выдвижение похожего на Франсуа Олланда Кима Торры стало компромиссным решением. Но насколько далеко сам Торра готов зайти в компромиссе с испанцами, остается только гадать. Пока, как уже отмечалось, все подписанные документы носят декларативный характер.



Ситуацию подогревает и неспокойная обстановка в соседних странах: в Бельгии люди массово выходят на акции протеста, а во Франции, похоже, началось настоящее восстание, которое рискует закончиться изгнанием Эммануэля Макрона с политического олимпа.



Все эти события не могут не повлиять на крайне напряженную ситуацию в Барселоне, где каталонцы уже один раз проиграли. И как раз то поражение может стать бикфордовым шнуром нового победоносного восстания, которое закончится на улицах Мадрида или еще черт знает где.