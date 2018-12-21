"Ташкентский" Ил-76 взлетел на берегах Волги

07:42 23.12.2018

"ТАШКЕНТСКИЙ" ИЛ-76 ВЗЛЕТЕЛ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ

Очередной Ил-76, который раньше собирался на авиазаводе в Ташкенте, взлетел в Ульяновске. Это совершил первый полет уже десятый по счету военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.



Воздушный грузовик способен поднять 60 тонн груза и перебросить его на 4000 километров. Он теперь может садиться и взлетать с грунтовых полос, брать на борт 126 десантников.