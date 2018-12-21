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|Слава "хуторянкам"! Отказавшаяся выступать в РФ укр-патриотка София Ротару рванула на корпоративы в Казахстан
08:51 23.12.2018
ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ СОФИЯ РОТАРУ СПОЕТ КАЗАХАМ НА НОВЫЙ ГОД
София Ротару в новогоднюю ночь споет в Казахстане и получит за это 200 тысяч евро, разузнал украинский портал Politeka. В самом Киеве, подчеркивает издание, таких денег не нашлось для 71-летней певицы.
Обычный корпоратив с участие "хуторянки" до новогодних праздников стоит €100 тыс.