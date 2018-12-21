 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кракатау "проснулся". На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 160 погибших
09:07 23.12.2018

Многие дома были разрушены разрушительными волнами
По последним данным, 168 человек погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 745 человек получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести, передает Франс пресс. Повреждены сотни домов.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Зондский пролив разделяет острова Яву и Суматру и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Спасатели сейчас проверяют версию о том, что причиной цунами могло стать извержение Анак-Кракатау.

В сентябре этого года в результате мощного землетрясения на острове Сулавеси (относится к Большим Зондским островам, 11-й по величине в мире) погибли больше 2 тысяч человек.

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Цунами тогда ударило по городу Палу. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.

В декабре 2004 года в результате мощного землетрясения в Индийском океане погибли около 228 тысяч человек в 14 странах, включая Индонезию.

В Индонезии часто происходят землетрясения, Анак-Кракатау входит в число вулканов, расположенных на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - зону с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.

Извержение Анак-Кракатау началось в конце сентября.

Источник - ВВС
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