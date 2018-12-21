"Дойче зольдатен унд...". Аркадаг спел туркмено-англо-немецко-язычную песню, сочиненную его внуком

09:45 23.12.2018

О СВОЕЙ МЕЧТЕ БЕРДЫМУХАМЕДОВ СПЕЛ НА НЕМЕЦКОМ

На новогоднем празднике, где собралась туркменская элита и зарубежные послы, Гурбангулы Бердымухамедов спел песню "Мечта". Причем сделал он это на туркменском, английском и немецком языках. Музыку написал внук президента Керимгулы. Зал бурными аплодисментами встретил музыкальный номер звездного дуэта.



В соцсети, однако, народ отметил, что оба плохо играют, а в местных магазинах не уменьшаются очереди за мукой и хлебом.