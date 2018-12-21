Финразведка Кыргызстана требует от банков данные о владельцах счетов и ячеек

13:47 23.12.2018

Госслужба финансовой разведки Кыргызстана требует от коммерческих банков данные обо всех владельцах счетов и ячеек. Соответствующий запрос (письмо с грифом повышенной важности) был адресован коммерческим банкам. Но попал в Сеть и вызвал в Кыргызстане бурю возмущения как со стороны банков, так и их клиентов.



Ситуацию подогрело и то, что еще до запроса Госслужбы финансовой разведки Госкомитет национальной безопасности опубликовал видео изъятия денег из банковской ячейки экс-вице-премьер-министра Кыргызстана Дуйшенбека Зилалиева в "Оптима Банке".



В банке позже объяснили, что показанное видео было снято более года назад из-за просрочки Зизалиевым аренды ячейки и предоставлено самому клиенту (информацию об этом подтвердили спецслужбы). Но факт взлома банковской ячейки чиновника пошатнуло доверие как к банку, так и к банковской системе Кыргызстана в целом.



Эксперты считают, что запрос госоргана противоречит законам о банковской тайне. Согласно ему финансовые учреждения не вправе разглашать сведения о вкладах, банковских операциях своих клиентов, если на то нет законных оснований.



"Основное предназначение финразведки, которая руководствуется законом против экстремизма, – это предупреждение таких действий. Если они делают запросы относительно каких-то подозрительных операций или лиц, то банки никогда не отказывались предоставить такую информацию, – настаивает Анвар Абдраев, глава Союза банков Кыргызстана. – Но запрос должен носить персонифицированный характер. А когда он идет на всех граждан, которые имеют счета, – это абсурд. Получается, что под подозрением службы финразведки находятся вообще все лица".



В Кыргызстане работают более 20 коммерческих банков. Они уже направили обращения президенту и Службе финансовой разведки и сообщили, что отправленный им запрос нелегитимен. Такую же позицию занимает и Национальный банк Кыргызстана. Там отметили важность соблюдения банковской тайны: если ее не будет, доверие к банковской системе Кыргызстана рухнет. А это приведет к оттоку депозитов из банков, росту процентных ставок как по депозитам, так и по кредитам и общему снижению инвестиционной привлекательности Кыргызстана.



Сама Служба финансовой разведки после поднявшегося общественного возмущения опубликовала на своем сайте разъяснения. В ведомстве заявили, что сбор информации о владельцах счетов и ячеек нужен для формирования электронного реестра (в соответствии с главой 5 Закона № 87), а сам реестр якобы будет носить справочный характер и "не будет содержать информацию об операциях, сделках и количестве денежных средств клиента".