Что казахстанцы думают о своем материальном положении и девальвации, - "СП"

00:50 24.12.2018

Национальный банк представил ноябрьский опрос населения об инфляционных ожиданиях. Это последний в этом году отчет, данные по итогам года будут опубликованы в январе.



Но в целом, итоги 11 месяцев свидетельствуют о том, что казахстанцы довольно позитивно оценивают экономическую ситуацию в стране. Вот несколько важных трендов, как население страны реагировало на колебания тенге и чего ожидает в будущем.



Опрос населения проводится ежемесячно с января 2016 года и направлен на измерение инфляционных ожиданий в Казахстане. Ежемесячный опрос осуществляется среди взрослого населения путем телефонного интервью, в которых принимает участие 1500 респондентов. Но в целом основываясь на его показателях можно судить о том, что думает население об экономике страны.



Стали лучше жить?!



По итогам опроса, 14,9% опрошенных казахстанцев считают, что их материальное положение за последние 12 месяцев скорее улучшилось, чем ухудшилось. В январе этот показатель составлял 13,7%. Доля респондентов, считающих, что "материальное состояние за год не изменилось", с начала года выросла с 55,7% до 58,4%.



25,2% опрошенных полагают, что состояние скорее ухудшилось. Хуже всего этот показатель был отмечен в мае 2016 года. Тогда 45,4% были уверены, что стали жить хуже.



А теперь о зарплатах… По данным опроса, на заработную плату до 100 тыс. тенге проживают 45,7%. А 41,7% зарабатывают от 100 тыс. до 300 тыс. тенге.



Индикатор предстоящей девальвации



Последние четыре месяца казахстанцы с высокой долей уверенность ожидают, что доллар будет укрепляться. Начиная в июле девальвационные ожидания приблизились к отметке в 60%, а в последующие три месяца превысили эту цифру. В сентябре "индикатор девальвации" достиг максимум в 70,7%, в октябре – 70,1%, а в ноябре снизился до 66,4%. Впрочем, как оказалось, прогнозы казахстанцев оправдались - с начала августа по конец ноября средний рыночный курс доллара вырос почти на 7%.



В ожидании укрепления доллара в августе до максимума вырос объем покупки иностранной валюты населением. В момент августовской паники казахстанцы купили иностранной валюты почти на 344 млрд тенге, из них 245 млрд тенге пришлось на покупку американской валюты. Одновременно в этом году рос спрос на евро среди населения. В октябре объем покупки европейской валюты достиг максимума - 33,6 млрд тенге.



Сберегать могут не все



Согласно данным, в ноябре 82,5% опрошенных не удалось отложить денег за последний месяц. В целом, ситуация со сбережениями довольно непростая. Начиная с января 2016 года более 80% респондентов отмечают, что не смогли отложить денег. По данным опроса, львиная доля, выше 70%, не имеет личных сбережений и денежных накоплений. Оставшаяся часть опрошенных хранит свои деньги на депозитах. Банковские вклады предпочитают от 50-70% респондентов. Стоит отметить, что желание хранить сбережения в банках достигло максимального уровня в этом году. Наличными свои сбережения в 2018 году хранили от 25% до 35% респондентов.



Интересно, что наличные казахстанцы хранят в тенге. В ноябре 74,4% выбрали эту валюту для сбережений. Это самый низкий показатель с августа 2016 года. В начале года 82,2% опрошенных выбирали тенге для сбережений. В американской валюте по итогам ноября предпочитают хранить свои наличные 29,1% опрошенных. В январе 2016 года, например, 40,3% откладывали свои наличные в долларах.



Евро становится альтернативой доллару при накоплении. По итогам ноября 8,5% респондентов выбрали эту валюту для сбережения наличных. В начале 2018 года лишь 1,7% респондентов отдавали предпочтение европейской валюте для сбережений.



Любопытно, что в октябре отношение вкладов населения (без учета текущих счетов и счетов нерезидентов) в иностранной валюте составило почти 52% против 48% в тенге. С учетом текущих счетов и счетов нерезидентов доля вкладов в инвалюте составляет 49%, а в тенге – 51%. Так что население все еще выбирают для депозитов - инвалюту, а для текущих счетов – тенге.



В любой непонятной ситуации покупай жилье



Идеальным инструментом для инвестиций в настоящее время казахстанцы считают недвижимость. По крайней мере, 32,4% полагают, что неплохо было бы прикупить квартиру. 29,2% респондентов придерживаются мнения, что деньги лучше положить на депозит и дожидаться своего вознаграждения. 17,1% опрошенных считают, что лучше хранить деньги наличными – это самый высокий показатель с начала года.



Стоит отметить, что казахстанцы довольно оптимистично смотрят в будущее. 39,5% считают, что их материальное состояние улучшится в ближайший год. 32,5% останется без изменения. 12,2% считают, что ухудшится. Пик негативного самочувствия респондентов относительного будущего материального состояния приходился вновь на январь, октябрь и ноябрь 2016 года. Но это можно объяснить колебаниями курса национальной валюты и недавним переходом на свободно плавающий курс. Стоит отметить, что в течение этого года процент ожидающих, что в стране.



Антон Жданов

21.12.18