|17:37 Банковская тайна. Зачем Финразведке КР данные кыргызстанцев и чем это обернется, - 24.kg
17:02 В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем и избирательными урнами
15:59 Кыргызстан просит своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Замерзнете, к хренам
15:06 О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева
14:28 Кому война, кому... Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо
14:22 Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов
14:08 Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:05 Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"
13:59 "Кыздар булбул, жігіт дулдул"... Елбасы вновь запел (видео)
13:48 Алишер Усманов впендюрит в Узбекистан свои "заработанные" на России капиталы
13:47 Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:37 Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин
13:33 Китай меняет геополитический ландшафт в Европе, - Ану Анвар
13:31 Война на уничтожение России. На чьей стороне "правительство Медведева"? - С.Глазьев
12:46 Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
|УзбГенпрокуратура упразднила "черные списки" экстремистов
07:28 24.12.2018
ГЕНПРОКУРАТУРА УПРАЗДНИЛА "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ЭКСТРЕМИСТОВ"
Генеральная прокуратура Узбекистана упразднила "черные списки" предполагаемых религиозных экстремистов, сообщает centralasian.org.
Об этом сообщил замглавы ведомства Эркин Юлдашев на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.
По словам Юлдашева, недавно принятый закон о противодействии экстремизму свидетельствует о том, что методы борьбы с терроризмом и экстремизмом меняются, и акцент делается на профилактике.
Ранее Шавкат Мирзиеев в ходе праздничной речи по случаю 26-летия принятия Конституции заявил об исключении из списка более 20 тысяч человек, связанных с экстремистскими группировками.