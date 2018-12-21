УзбГенпрокуратура упразднила "черные списки" экстремистов

07:28 24.12.2018

ГЕНПРОКУРАТУРА УПРАЗДНИЛА "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ЭКСТРЕМИСТОВ"

Генеральная прокуратура Узбекистана упразднила "черные списки" предполагаемых религиозных экстремистов, сообщает centralasian.org.



Об этом сообщил замглавы ведомства Эркин Юлдашев на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.



По словам Юлдашева, недавно принятый закон о противодействии экстремизму свидетельствует о том, что методы борьбы с терроризмом и экстремизмом меняются, и акцент делается на профилактике.



Ранее Шавкат Мирзиеев в ходе праздничной речи по случаю 26-летия принятия Конституции заявил об исключении из списка более 20 тысяч человек, связанных с экстремистскими группировками.