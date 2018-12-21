 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 22.12.2018
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Пятница, 21.12.2018
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УзбГенпрокуратура упразднила "черные списки" экстремистов
07:28 24.12.2018

ГЕНПРОКУРАТУРА УПРАЗДНИЛА "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ЭКСТРЕМИСТОВ"
Генеральная прокуратура Узбекистана упразднила "черные списки" предполагаемых религиозных экстремистов, сообщает centralasian.org.

Об этом сообщил замглавы ведомства Эркин Юлдашев на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

По словам Юлдашева, недавно принятый закон о противодействии экстремизму свидетельствует о том, что методы борьбы с терроризмом и экстремизмом меняются, и акцент делается на профилактике.

Ранее Шавкат Мирзиеев в ходе праздничной речи по случаю 26-летия принятия Конституции заявил об исключении из списка более 20 тысяч человек, связанных с экстремистскими группировками.

Источник - vesti.uz
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