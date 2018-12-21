Конец "дружбы народов" в Туркмении Аркадага, - vesti.uz

07:34 24.12.2018

В КАРАКУМАХ ПЕРЕСОХЛА "ДРУЖБА НАРОДОВ"

Горькое письмо пришло в редакцию из бывшего Чарджоу, ныне Туркменабада. У человека накипело от жизни такой…



-Оборачиваясь назад, видишь, как туркменское общество впадало в летаргию.



Так, поверив сказке в новую Швейцарию, мы проспали в 1995-м прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. В 1998-м случился выход из безвизовой зоны СНГ, в 2002-м грандиозный спектакль "Санджар 25" и последовавшие за ним окончательные похороны всех надежд на путь к демократии. В 2003-м "обмен газа на бипатридов", в 2004-м закрытие "Маяка", 2005-м окончательный выход из СНГ (правда, на бумаге остались ассоциированным членом). В 2006-м фееричный дворцовый переворот, в 2013-м окончательный развал межгосударственных отношений с Узбекистаном (да-да, именно межгосударственных, у руководителей могут быть самые теплые ЛИЧНЫЕ отношения). В 2016-м "без пыли и шума" отменили последний безвиз с Казахстаном для приграничных областей, как еще раньше с Узбекистаном. Сегодня мы наблюдаем очереди за хлебом, мукой. И дальше – больше.



После смены руководства соседнего Узбекистана многие в Туркменистане мечтали об открытии границ, восстановления контактов с соседями, как это сделал Ташкент. Но дальше помпезных встреч и сладких речей на высшем уровне, ничего не изменилось.



Теперь о другом. В нашей стране недавно побывал Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Но о каких правах можно вообще говорить?!



С 1990-х годов начали планомерно уничтожать всю многонациональную культуру, образование, науку, искусство, да и само бытие многонационального народа Туркменистана, пытаясь из него вылепить исключительно туркменскую нацию Золотого века. Отчасти это, к сожалению, у них получилось.



Сегодня огромная часть молодежи не знает подлинную историю Отечества, не знает, кем были огузы и вышедшие от них автохтонные тюркские народы, какой моральный облик, незаменимые черты характера и принципы присущи туркменскому народу с его вечным стремлением к свободе и независимости.



Большинство молодежи не знает, что такое толерантность и терпимость, многонациональность и поликультурная среда. Их этому не учили. Я уж молчу про многообразие нашей страны – об этом и речи нет в учебниках.



Я пытаюсь понять, где мы ошиблись. И в этот момент вспоминаю Германию 1930-х годов. Ведь, не было бы ни Холокоста, ни концлагерей, если бы тогда, в 1930-х, немцы не позволили сжигать книги. Жизнь показала, это был первый шаг к ужасам национализма.



История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Это мы ПОЗВОЛИЛИ ЗАКРЫВАТЬ узбекские, казахские, русские школы, газеты и журналы, а потом они пришли за нами…



Мы пришли к тому, что в большинстве своем узбекском городе Ташаузе учительницу заставляют писать объяснительную только за то, что она посмела туркменский платок "ойме" завязать на узбекский манер. Или, в некогда интернациональном Чарджоу, кассиршу-татарку выгоняют с работы за то, что отказалась завязывать "ойме" или надевать "яктак" (яктак – дон) с вышивкой.



Наша пассивность, страх привели нас в тупик самоизоляции. Национальные меньшинства, как и сами туркмены, сегодня находятся в состоянии полного паралича, комы. Спасти нас может только возвращение недавних традиций дружбы народов.



И здесь первый спрос с туркменского народа. Пора взять себя в руки, очнуться, вспомнить, кто ты есть!



Помоги русским узбекам, казахам, белуджам, персам, афганцам, курдам обрести права на родной язык, свою культуру, традиции, на доступ к карьерной лестнице. Ведь они вместе с нами прокладывали Каракум-канал, поднимали из руин Ашхабад, тянули рельсы в барханах. Открывая заново русские школы, ты выражаешь свою благодарность первым русским учителям, работавшим в глухих кишлаках, чтобы приобщить тебя к знаниям и науке. Ты отдашь должное татарам, переведшим Коран на туркменский. Помогая узбекам, ты спасаешь не только их культуру от забвения, ты спасаешь свою страну, ее целостность от вражды, розни и развала!



Все нации и народности – это оплот единства, помни об этом, дорогой туркменский народ! А всем национальным меньшинствам я желаю стойкости, единства, сохранять и передавать своим детям традиции и обычаи ваших народов, национальные костюмы и языки. Без этого нельзя считать себя полноценным и современным человеком. Только взявшись за руки, мы сможем выйти из этого тупика самоизоляции и потери исторической памяти.



Мердан из Чарджоу