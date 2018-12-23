Над Сирией будет бесполетная зона, - В.Мухин

07:58 24.12.2018

После ухода американцев нефтегазовые поля страны вряд ли без боя перейдут под контроль России



Нефтегазовые активы, при попытке взятия которых погибли сотни добровольцев из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в феврале 2018 года в провинции Дейр-эз-Зор, после вывода военнослужащих США из Сирии, возможно, достанутся Москве "малой кровью". Как сообщают сирийские СМИ, Дамаск при поддержке российской группировки перебрасывает на юго-запад страны элитные соединения войск. Форсируя Евфрат и взаимодействуя с курдскими отрядами самообороны YPG, они должны помочь разгромить последние остатки боевиков "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ) в районе Хаджина и завладеть основными нефтегазовыми активами, расположенными на юго-востоке страны, которые ранее контролировались американцами.



Такой алгоритм действий, связанный с продолжением борьбы против врагов Башара Асада, следует из подписанного между Москвой и Дамаском 14 декабря коммерческого соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии. Эти документы закрепляют за РФ исключительное право на восстановление, эксплуатацию и строительство новых объектов по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа в Сирии. Еще в январе с.г. Москва и Дамаск подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области энергетики. А в апреле министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские компании уже приступили к выполнению ряда проектов в энергетическом комплексе Сирии. Правда, расположенные к востоку от Евфрата на оккупированных США территориях сирийские нефтегазовые объекты и месторождения в эти проекты не попадали.



Решение американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии – это своеобразный подарок нефтегазовому бизнесу РФ. Если не помешают другие страны – союзники США из международной коалиции и боевики из ИГ, есть большая вероятность того, что под контроль Москвы и Дамаска попадет весь углеводородный комплекс страны. И конечно, российские специалисты придут на нефтеперерабатывающий завод Conoco, который в начале 2018 года безуспешно пытались взять бойцы "ЧВК Вагнера". Если это произойдет, режим Башара Асада с помощью РФ ликвидирует всякую возможность контрабанды углеводородов в Турцию и Ирак, которую при поддержке США осуществляли Сирийские демократические силы (СДС).



Но сейчас для СДС бизнес-проекты – не главное. В условиях исхода военных подразделений США и грядущей агрессии Анкары руководство СДС уже осознанно идет на сотрудничество с Дамаском, в котором видит одного из весомых своих защитников. После состоявшихся в конце минувшей недели переговоров руководства Сирии с курдскими лидерами, в СДС поняли, что ожидать от Дамаска компромиссов в виде федерального устройства их автономии не приходится. И курдские отряды YPG, похоже, согласились на совместные с войсками Асада военные операции на Восточном берегу Евфрата в районе нефтегазовых полей не только в провинции Дейр-эз-Зор, но и в других регионах, откуда уходят американцы. Пресс-секретарь СДС Джихан Ахмад заявила, что ее руководство не против, чтобы институты власти Дамаска вернулись в Манбидж, который обещал на днях взять под контроль турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



По данным арабских соцсетей, Сирийская арабская армия (САА) вчера заняла вблизи турецких военных объектов ряд позиций курдских сил в нескольких деревнях в провинции Алеппо. При этом агентство новостей Al Masdar News передает, что крупный конвой правительственных подразделений был направлен к Манбиджу. А САА вчера начало подготовку к форсированию Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.



Правда, такой прогноз взаимодействия СДС с Дамаском и Москвой выглядит излишне оптимистичным. Как выясняется, руководители СДС действуют параллельно. И помимо взаимодействия с режимом Асада они начали активные контакты с международной коалицией, которой невыгодны быстрый уход США из Сирии и оккупация северных районов страны турецкими войсками и поддерживаемыми ими боевиками. Общаясь в минувшую пятницу в Париже с руководством Франции, сопредседатель СДС Ильхам Ахмад попросила помощи у Франции в установлении бесполетной зоны на севере Сирии. Призыв остался пока без ответа. Но, судя по заявлениям главы Минобороны Франции Флоранс Парли, воинский контингент ее страны в составе около 1000 военных летчиков и военнослужащих-артиллеристов в Сирии остается. Остаются здесь и другие страны коалиции, для которых уход США из Сирии стал неожиданностью. Общественное мнение во Франции и многих странах Европы, а также в Израиле в основном поддерживает курдов. Если вспомнить, там уже звучали радикальные предложения об исключении Турции из НАТО, когда Анкара начала боевые действия против курдских отрядов в Африне.



"Как конкретно будет настроено международное сообщество в связи с возможным началом оккупации Турцией севера Сирии – сказать трудно. Но я не исключаю принятия по линии ООН и других международных институтов мер и решений, осуждающих такие действия, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – На севере Сирии давно нет террористов ИГ. Значит, любые военные действия там нежелательны. Введение бесполетной зоны над севером страны было бы правильным решением. Думается, РФ не будет против таких шагов. По крайней мере она заинтересована в том, чтобы Дамаск контролировал сам всю свою территорию".



Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов, в свою очередь, допускает некоторое сближение алгоритмов действий России и европейских стран, воюющих в составе коалиции. Иванов полагает, что "с уходом американцев у Эрдогана, Асада и иранских аятолл появится соблазн взять под свой контроль северо-восточные районы Сирии и разгромить курдское национальное движение в этой стране". Этому и могут сообща противодействовать Россия и международная коалиция. Эксперт допускает, что США будут против таких планов. Они будут мешать этому, одновременно борясь против своего главного после ИГ врага на Ближнем Востоке – Ирана. "Вывод военнослужащих США из Сирии может растянуться на более длительный срок. Не исключены также новые ракетно-бомбовые удары по объектам Асада и его шиитских союзников силами ВМС и ВВС США в Средиземном море и Персидском заливе", – отмечает Иванов.



Таким образом, угроза нового витка военного конфликта в Сирии сохраняется. Россия, которая с уходом оттуда США начинает пытаться более полно реализовывать в регионе свои нефтегазовые проекты, одновременно продолжает ввязываться в этот конфликт. А значит, ее экономические планы в Сирии все это время могут быть под угрозой срыва.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

23.12.18