Может ли вывод войск США из Сирии принести выгоду Москве, - "НГ"

07:59 24.12.2018

Заявленный уход Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона был вызван прежде всего решением президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке отказаться от сохранения американского контингента в Сирии и Афганистане. Отчасти это следует из "прощального" письма Мэттиса Трампу. "Мы не можем защищать свои интересы или эффективно играть свою роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к нашим союзникам, – выразил уверенность глава оборонного ведомства. – Я говорил с самого начала, что Армия Соединенных Штатов не должна быть мировым полицейским. Вместо этого мы должны использовать все инструменты американской мощи, чтобы обеспечить общую оборону". Примеру Мэттиса последовал спецпредставитель США в коалиции по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ) Бретт Макгерк.



Оставляя за скобками трудности процессуального характера (уход члена администрации всегда связан с кадровыми перестановками), можно сделать вывод, что американское руководство настроено идти по пути сокращения обязательств, сопряженных с большими расходами, даже в том, что касается стратегически важных регионов – таких как Ближний Восток. Если раньше присутствие Соединенных Штатов считалось данностью сирийского конфликта, от которой приходилось отталкиваться всем игрокам, участвующим или решившим участвовать в сирийской игре, то теперь остается только вакуум, который делает беззащитными тех, на кого опирались американские силы в борьбе с самоназванным "халифатом", - например, бойцов многонационального альянса "Демократические силы Сирии". Сокращение американского контингента почти наполовину в Афганистане также фактически открывает для "Талибана" (запрещен в РФ) окно возможностей в противостоянии с Кабулом. Весьма явным кажется здесь желание президента США накануне выборов главы государства в 2020 году выполнить все обещания, данные в ходе предвыборной кампании почти два года назад.



Заявление Трампа о готовности в ближайшее время вывести вооруженные силы из Сирии усилило голоса тех американских политиков, кто говорил, что США "потеряли" Сирию. Точно так же критики в свое время осуждали 44-го президента Барака Обаму за нерешительность в отношении сирийского президента Башара Асада. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил: "Вывод американских войск в настоящее время станет большой победой для ИГ, Ирана, Башара Асада и России. Боюсь, это повлечет разрушительные последствия для нашей нации, региона и всего мира". Сенатор-республиканец Марко Рубио написал в Twitter: "Решение о выходе из Сирии было принято, несмотря на то что подавляющее число советников были против. Это серьезная ошибка". На Капитолийском холме полагают, что сокращение обязательств в Ближневосточном регионе отбросит Америку на два десятилетия назад. Уход Мэттиса, который считался одной из фигур в администрации, способной сдерживать эмоциональные порывы Трампа, только усугубило атмосферу страха и разочарования на Капитолийском холме.



С этого момента для ключевых региональных акторов, таких как Израиль, Турция, Иран и страны Персидского залива, единственным содержательным собеседником в рамках вооруженного конфликта в Сирии остается Россия, которая демонстрирует умение балансировать в диалоге с абсолютно разнонаправленными силами. Пожалуй, это главное геополитическое и региональное последствие как вывода американского контингента, так и последовавшей за ним капитуляции "ястребов" из Белого дома. Впрочем, геополитической победой это можно будет назвать лишь в том случае, если Россия сможет извлечь выгоду из сложившихся обстоятельств. Кое в чем Трамп абсолютно прав: если страна ведет военные кампании за рубежом себе в ущерб, она идет по неверному пути.



23.12.2018