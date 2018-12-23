Когда американцы уйдут из Афгана, - Г.Асатрян

08:09 24.12.2018

Эксперт РСМД Георгий Асатрян о том, как вывод контингента США повлияет на будущее Афганистана



Ситуация в Афганистане по-прежнему сложная. Просвета не видно, а начавшиеся переговоры между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в РФ) идут неровно.



На этом фоне стало известно о намерениях хозяина Овального кабинета Белого дома вернуть домой около 50% воинского контингента, то есть около 7 тыс. американцев.



Эти сообщения совпали с официальным заявлением о выводе войска из Сирии. Президент Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" (запрещено в РФ), а эта организация, по его признанию, была единственной причиной нахождения там американских морпехов.



Вывод около 2 тыс. человек займет 60–100 дней.



В России эти то ли радостные, то ли грустные известия не остались без внимания. Стала очевидна некоторая растерянность российских дипломатов. Ведь такого от президента Трампа уж точно никто не ждал. Планы по сокращению численности войск США в Афганистане можно будет проанализировать только тогда, когда их вывод состоится, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



К слову, летом 2017 года спецпредставитель президента России Замир Кабулов заявил автору этих строк: "Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана". В связи с этим могло показаться, что Москва выступает крайне жестко против американской кампании.



Сложно представить, чтобы подобные слова могли бы прозвучать, скажем, в 2005 или даже в 2010 году. Напомню, что на начальном этапе Москва поддерживала американские усилия в Афганистане. Но это было почти два десятилетия назад.



Эксперт РСМД Георгий Асатрян о московских переговорах по Афганистану

Справедливости ради скажем, что отношение к афганской политике США изменилось не только в российской столице. Ветра скепсиса и недовольства долетели практически из всех региональных центров сил. Китай, имея общую границу с Афганистаном, стал негативно смотреть на факт превращения его территории в одну сплошную казарму. Индия начала чувствовать напряжение в связи с тем, что ситуация в Афганистане не меняется к лучшему.



Позиции Исламской Республики Иран и Пакистана за последние годы также претерпели определенные изменения.



Что может последовать за выводом войск?



Первый сценарий: возникновение вакуума власти, который начнут заполнять талибы. Их позиции окрепнут, и они с меньшим желанием продолжат переговоры с кабульским правительством.



Второй сценарий, более благоприятный, предполагает большую сговорчивость афганских политиков: продолжение переговоров, которые закончатся интеграцией наиболее прагматичных талибов в органы афганской власти.



При этом можно с уверенностью сказать, что существенный вывод войск приведет к еще большей хаотизации Афганистана.



Георгий Асатрян, преподаватель кафедры международной безопасности РГГУ, эксперт РСМД и Института Ближнего Востока

"Коммерсантъ" от 23.12.2018