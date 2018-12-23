 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 24.12.2018
09:33  Над Ташкентом занесли кулак. Артыкходжаева-Нерона утвердили мэром-уничтожителем Узбстолицы
09:13  Убитый прокурор Баткенской области расследовал коррупцию в прокуратуре, - "ВБ"
09:08  Форум в Катаре: будет ли мир в Персидском заливе, - А.Бакланов
08:09  Когда американцы уйдут из Афгана, - Г.Асатрян
07:59  Может ли вывод войск США из Сирии принести выгоду Москве, - "НГ"
07:58  Над Сирией будет бесполетная зона, - В.Мухин
07:41  Скончался бывший министр торговли Узбекистана М.Хасанов
07:34  Конец "дружбы народов" в Туркмении Аркадага, - vesti.uz
07:28  УзбГенпрокуратура упразднила "черные списки" экстремистов
00:50  Что казахстанцы думают о своем материальном положении и девальвации, - "СП"
00:14  Уроки французского. Что вызвало "лягушачий" бунт и чему он учит власти Казахстана? - А.Омарова
00:07  Конец Европы. Против плутократии и глобализма, - А.Елисеев
00:04  Свернутые проекты Сталина. Чего мы лишились после марта 1953-го, - Н.Сапелкин
Воскресенье, 23.12.2018
13:47  Финразведка Кыргызстана требует от банков данные о владельцах счетов и ячеек
13:20  КазКосмонавт Токтар Аубакиров признался, что видел НЛО. Закусывать надо
10:38  Гражданская война Степана Быкова. Судьба русского офицера-"туркестанца"
09:45  "Дойче зольдатен унд...". Аркадаг спел туркмено-англо-немецко-язычную песню, сочиненную его внуком
09:38  В США наступил "шатдаун" из-за спора о стене на границе с Мексикой
09:07  Кракатау "проснулся". На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 160 погибших
08:51  Слава "хуторянкам"! Отказавшаяся выступать в РФ укр-патриотка София Ротару рванула на корпоративы в Казахстан
07:42  "Ташкентский" Ил-76 взлетел на берегах Волги
07:34  Арестованный в Алматы кыргызский депутат Асылбек уулу лишен Каз-гражданства
01:10  Чемпионат России окончился сенсацией. Юные фигуристки Щербакова, Трусова и Касторная перепрыгали маститых Загитову и Медведеву
00:22  Над всей Каталонией безоблачное небо
Суббота, 22.12.2018
23:08  Спецпредставитель США по борьбе с ИГ Макгерк подал в отставку. Все смешалось в Доме Трампа...
17:59  УкрГетьман Порошенко подписал указ о переименовании УПЦ
15:48  В Кыргызстане Совет по отбору судей возглавила Эльмира Барыктабасова
15:22  Китай сделал российским С-400 грандиозную рекламу
15:16  Экс-топ-менеджер "Амонатбанка" Таджикистана Зоирзода получил 14 лет за присвоение свыше $106 тыс
12:29  Забытые солдаты Империи-4. Генерал Озва Модль - герой штурма Пекина
09:42  В Ташкенте арестован генерал Тохири, прославившийся обыском в доме Гульнары Каримовой
09:41  Дочери президента Азербайджана Лейла и Арзу пытались через офшор купить элитную недвижимость в Лондоне
09:34  США берут Россию в гибридные клещи. Вашингтон втягивает Анкару в новый вооруженный конфликт с курдами, - В.Мухин
08:46  Зять президента Роухани - Камбиз ушел в отставку из главного геологоразведчика Ирана после обвинений в кумовстве
06:46  Трамп проигрывает битву за реиндустриализацию Америки, - В.Прохватилов
04:28  В Монголии найдена уникальная пещера глубиной 45 метров (видео)
Пятница, 21.12.2018
17:37  Банковская тайна. Зачем Финразведке КР данные кыргызстанцев и чем это обернется, - 24.kg
17:02  В Конго разбился Ан-26 с российским экипажем и избирательными урнами
15:59  Кыргызстан просит своих граждан воздержаться от поездок в Казахстан. Замерзнете, к хренам
15:06  О страсти чиновников Кыргызстана ездить за границу, - Т.Кудрявцева
14:28  Кому война, кому... Киев втайне купил у Москвы ядерное топливо
14:22  Таджикистан. Правда для Мухиддина Кабири смертельна! Или кто есть Дододжон Атовуллоев и те, кому он ненавистен, - С.Мирзорахматов
14:08  Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии", - Б.Хейфец
14:05  Вышла новая книга А.В. Марчукова "Новороссия: формирование национальных идентичностей (XVIII–XX вв.)"
13:59  "Кыздар булбул, жігіт дулдул"... Елбасы вновь запел (видео)
13:48  Алишер Усманов впендюрит в Узбекистан свои "заработанные" на России капиталы
13:47  Финансовая интеграция стран ЕАЭС-ШОС, - Г.Панова
13:37  Где граница: чем запомнится уходящий год странам бывшего СССР, - И.Кармазин
13:33  Китай меняет геополитический ландшафт в Европе, - Ану Анвар
13:31  Война на уничтожение России. На чьей стороне "правительство Медведева"? - С.Глазьев
12:46  Почему советский ребенок был умнее нынешних, - Галина Иванкина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Когда американцы уйдут из Афгана, - Г.Асатрян
08:09 24.12.2018

Эксперт РСМД Георгий Асатрян о том, как вывод контингента США повлияет на будущее Афганистана

Ситуация в Афганистане по-прежнему сложная. Просвета не видно, а начавшиеся переговоры между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в РФ) идут неровно.

На этом фоне стало известно о намерениях хозяина Овального кабинета Белого дома вернуть домой около 50% воинского контингента, то есть около 7 тыс. американцев.

Эти сообщения совпали с официальным заявлением о выводе войска из Сирии. Президент Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" (запрещено в РФ), а эта организация, по его признанию, была единственной причиной нахождения там американских морпехов.

Вывод около 2 тыс. человек займет 60–100 дней.

В России эти то ли радостные, то ли грустные известия не остались без внимания. Стала очевидна некоторая растерянность российских дипломатов. Ведь такого от президента Трампа уж точно никто не ждал. Планы по сокращению численности войск США в Афганистане можно будет проанализировать только тогда, когда их вывод состоится, пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

К слову, летом 2017 года спецпредставитель президента России Замир Кабулов заявил автору этих строк: "Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана". В связи с этим могло показаться, что Москва выступает крайне жестко против американской кампании.

Сложно представить, чтобы подобные слова могли бы прозвучать, скажем, в 2005 или даже в 2010 году. Напомню, что на начальном этапе Москва поддерживала американские усилия в Афганистане. Но это было почти два десятилетия назад.

Эксперт РСМД Георгий Асатрян о московских переговорах по Афганистану
Справедливости ради скажем, что отношение к афганской политике США изменилось не только в российской столице. Ветра скепсиса и недовольства долетели практически из всех региональных центров сил. Китай, имея общую границу с Афганистаном, стал негативно смотреть на факт превращения его территории в одну сплошную казарму. Индия начала чувствовать напряжение в связи с тем, что ситуация в Афганистане не меняется к лучшему.

Позиции Исламской Республики Иран и Пакистана за последние годы также претерпели определенные изменения.

Что может последовать за выводом войск?

Первый сценарий: возникновение вакуума власти, который начнут заполнять талибы. Их позиции окрепнут, и они с меньшим желанием продолжат переговоры с кабульским правительством.

Второй сценарий, более благоприятный, предполагает большую сговорчивость афганских политиков: продолжение переговоров, которые закончатся интеграцией наиболее прагматичных талибов в органы афганской власти.

При этом можно с уверенностью сказать, что существенный вывод войск приведет к еще большей хаотизации Афганистана.

Георгий Асатрян, преподаватель кафедры международной безопасности РГГУ, эксперт РСМД и Института Ближнего Востока
"Коммерсантъ" от 23.12.2018

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545628140
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года №804
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Бакытжан Сагинтаев обсудил с молодыми учеными перспективы развития науки в Казахстане
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года №830
- Туркестанскую область посетил первый заместитель Премьер-Министра РК
- Кадровые перестановки
- Шесть триллионов тенге казахстанцы задолжали банкам
- Вопросы возврата похищенных активов и борьбы с наркобизнесом обсуждены в Генпрокуратуре
- Тайна третьей пятилетки: что надо сделать, чтобы индустриализация "выстрелила"
- Железнодорожные вокзалы "Алматы-1" и "Алматы-2" передадут в коммунальную собственность города
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  