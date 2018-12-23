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Форум в Катаре: будет ли мир в Персидском заливе, - А.Бакланов
09:08 24.12.2018

Переговорные возможности России находят признание в регионе

В Дохе с большим размахом прошел Международный форум по вопросам безопасности и сотрудничества, на который были приглашены видные политики, общественные и религиозные деятели, ученые, эксперты из более чем 80 стран мира. В числе участников – генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, первые лица и министры ряда государств.

Форум проходил в очень сложной, электризованной ситуации в регионе и в мире в целом. Главная интрига – "разлом" в отношениях между Катаром и ведущей страной субрегиона – Саудовской Аравией, которую в конфликте с Дохой поддержали Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, разорвавшие солидарно с Эр-Риядом дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года. Поводом для кризиса послужили выдвинутые против катарцев обвинения в связях с радикальными и террористическими элементами. Все эти обвинения были в самой категоричной форме отвергнуты Дохой.

Естественно, особый интерес участников форума вызвало выступление эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Он высказал сдержанные, но достаточно определенные оценки создавшегося положения: Катар готов к урегулированию кризиса путем переговоров, но при условии, если его оппоненты "не будут предъявлять ложные претензии", откажутся от попыток оказания влияния на его внутреннюю и внешнюю политику и будут говорить с Катаром – небольшим по размерам государством – "как с равным".

Многие участники, проанализировав контент и тональность этой речи, а также выступлений министров иностранных дел Ирана и Турции, сделали для себя вывод, что условия для примирения сторон, по-видимому, пока не сложились, для этого потребуется еще немало потрудиться. В кулуарах широко обсуждался вопрос о том, кто – в дополнение к усилиям Кувейта – возьмется за оказание посреднических усилий для разблокирования катаро-саудовского противостояния.

В этом контексте повышенное внимание участники встречи уделяли вопросам политики России в регионе, высоко оценивая ее потенциал как одного из возможных посредников.

Хозяева форума – катарцы, – тесно взаимодействовавшие при его подготовке с Российским советом по международным делам и руководством Валдайского клуба, предусмотрели проведение специального заседания, посвященного вопросам усиления роли России в мировых и региональных делах.

Интерес к этой тематике был настолько велик, что довольно просторный зал, где проходило это заседание, пришлось "доукомплектовывать" стульями, чтобы разместить всех желающих принять в нем участие. Среди панелистов были видные российские политологи, эксперты и ученые – Андрей Кортунов, Виталий Наумкин, Тимофей Бордачев, а также посол Катара в Москве Фахад аль-Атыйа и исполнительный директор американского политологического Центра национальных интересов Поль Саундерс.

Главный итог обсуждения: политико-дипломатический потенциал России в регионе Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива в последние годы существенно вырос, ныне он весьма востребован и оценивается как один из важнейших факторов стабилизации ситуации, а в перспективе – формирования "работающей", сбалансированной системы региональной безопасности.

Особое место в развернувшихся дискуссиях занимали вопросы взаимодействия Москвы с Эр-Риядом в нынешней, крайне напряженной обстановке, когда против представителей высшего политического руководства Саудовской Аравии выдвигаются серьезные обвинения в связи с убийством известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Надо признать, что обострение отношений между Саудовской Аравией и Катаром очень осложнило региональную и международную обстановку, в которой развивается российско-саудовское взаимодействие в различных областях. Прежде всего это относится к вопросам стабилизации цен на энергоносители.

Контакты представителей нашей страны с саудовцами, экспертами ОПЕК по этой тематике начались давно, еще в начале 1980-х годов. Однако лишь в последние два года сложилось устойчивое сотрудничество в этой сфере между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

Наши страны – крупнейшие производители и экспортеры нефти в мире – выступили солидарно, как коспонсоры при выработке соглашения "ОПЕК плюс", которое подписали страны картеля совместно с другими, не входящими в это объединение странами – ведущими производителями нефти в мире. Сейчас открывается возможность перейти к созданию работающего на постоянной основе механизма стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Это станет подлинной революцией в данном вопросе. Конечно, такое развитие событий не всем будет импонировать. Известно, что ценовая планка на рынках определялась двумя основными факторами. Первый – это соотношение спроса и потребления, и здесь многое зависит от стран – производителей нефти, прежде всего КСА и РФ. Второй – игра крупнейших рыночных брокеров, главным образом на биржах Лондона и Нью-Йорка. Западные партнеры отнюдь не собираются "отходить от дел" и упускать колоссальные финансовые возможности и доходы, которыми они традиционно обладали.

В интересах России – продолжить сотрудничество с Саудовской Аравией в этой сфере для надежного обеспечения подпитки бюджета страны стабильными поступлениями от продажи энергоносителей. Естественно, что предпосылкой для "штатного" ведения дел с королевством является нормальная, стабильная обстановка в Саудовской Аравии. В силу этого мы не скрываем своей заинтересованности в скорейшем урегулировании всех конфликтных сопряжений и проблем внутри Саудовской Аравии и вокруг нее.

Ближний Восток, зона Персидского залива сегодня – турбулентный регион, где имеют место крупные, зачастую драматические по своему характеру события. Но и в этой обстановке, в период масштабных перемен, нужно развивать дружественные связи с народами региона. Конечно, потребуются дополнительные усилия для того, чтобы преодолеть этот трагический период в истории стран Ближнего Востока. Россия готова задействовать свой немалый потенциал и опыт для того, чтобы всемерно способствовать именно такому развитию событий.

Андрей Глебович Бакланов – заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, эксперт клуба "Валдай".
23.12.18

Источник - Московский комсомолец
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