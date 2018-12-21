 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Йети самые. Ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
14:55 24.12.2018

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости, Альфия Еникеева. Десятки лет энтузиасты пытаются доказать, что снежный человек существует. Помимо плохого качества фото и видео, предъявляют кости, зубы, волосы, кусочки кожи, слепки следов и даже фекалии йети. Ученые внимательно изучили эти образцы и выяснили, чьи они на самом деле.

Загадочный гоминид

В 2003 году на индонезийском острове Флорес обнаружили останки неизвестного прежде вида древнего человека - Homo floresiensis. По единственному черепу и нескольким наиболее полно сохранившимся скелетам рост флоресских людей оценили в один метр, а объем мозга - в 400 кубических сантиметров, что в три раза меньше, чем у современного человека.

Этих людей окрестили хоббитами. А редактор журнала Nature Генри Джи даже написал, что открытие родственников, живших еще 50 тысяч лет назад, - совсем недавно с точки зрения антропологии, оно может свидетельствовать в пользу гипотезы о существовании снежного человека.

Йети - предполагаемый древний вид гоминид, обитавший (а может, и до сих пор обитающий) в горах Центральной Азии, в Северной Америке и на Кавказе. Считается похожим на гигантопитека - крупнейшего по размерам примата, жившего в Азии девять миллионов лет назад.

О йети заговорили в начале 1950-х, когда появились первые очевидцы, утверждавшие, что повстречались с загадочным существом в Гималайских горах. С тех пор провели несколько десятков научных экспедиций, но снежного человека ни один профессиональный ученый так и не видел, а предоставленные энтузиастами останки особей вызывали сомнения.

Полярные родственники

В 2014 году международная группа ученых решила поставить точку в этом вопросе и выполнила анализ ДНК тридцати различных образцов волос, якобы принадлежавших йети. Из каждого исследователи извлекли один и тот же короткий участок генома, а затем сравнили его с соответствующими частями ДНК разных млекопитающих. Конечно, свой вид нашелся для каждого.

Среди опознанных были собаки, антилопы, медведи. Два пучка шерсти, найденные в Гималаях, генетически совпали с ДНК, извлеченной из кости ископаемого полярного медведя со Шпицбергена, жившего примерно сорок тысяч лет назад. Однако исследуемые образцы по всем признакам принадлежали существу, погибшему не более пятидесяти лет назад.

Эту загадку ученые объяснили так: древние белые медведи и их бурые родственники могли скрещиваться между собой, и некоторые из их потомков, обитающих сегодня в Гималаях, несут в себе частичку генома полярного предка.

Полученные данные и образцы ДНК биологи поместили в GenBank - общедоступную базу генетических данных. Воспользовавшись этим, генетики из Оксфордского университета (Великобритания) и Датского музея естественной истории провели повторное исследование, но никаких совпадений с геномом полярного медведя не обнаружили. С ДНК современного гималайского косолапого образцы пересекались очень слабо.

Как предполагают ученые, ДНК шерсти могла быть повреждена - это часто происходит с древними образцами. Не исключена принадлежность образца и четвероногим животным, а не человекоподобной обезьяне.

Кто есть йети: инопланетянин, манекен или больной медведь?

В Гималаях его называют йети, на Северном Кавказе - каптар, в Монголии - алмас, в США - бигфут. В настоящее время миф о снежном человеке вызывает усмешку почти у всех серьезных ученых. Но так было не всегда.

И все-таки медведи

Осенью 2017 года группа американских, французских и норвежских биологов снова исследовала несколько десятков образцов кожи, шерсти, костей и фекалий, якобы принадлежавших снежному человеку. В этот раз провели филогенетический анализ митохондриальной ДНК, передающейся потомству по материнской линии.

Ученые изучили девять образцов кожи, костей и шерсти йети, хранящихся в Горном музее Месснера (Италия) и в коллекции кинокомпании "Айкон филм компани" (США). Для сравнения взяли у пакистанского зоопарка 15 образцов костей, тканей и фекалий гималайских медведей.

Сопоставив ДНК, исследователи обнаружили, что за исключением одной из костей, принадлежавшей собаке, все остальные относятся к медведям, обитавшим в Гималайских горах.

Таким образом, тайна снежного человека окончательно раскрыта, а полученный объем данных позволил биологам решить еще одну задачу - уточнить родословную бурых медведей (Ursus arctos). Оказалось, что тибетская разновидность (Ursus arctos pruinosus) отделилась от сородичей около 340 тысяч лет назад, а евразийская и американская - 140 тысяч лет назад.

Источник - РИА Новости
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