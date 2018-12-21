 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укр-евро-буржуй Коломойский двигает в УкрПрезиденты... сразу всех гоблинов скопом
14:56 24.12.2018

Коломойский: поддержу любых кандидатов, чтобы Порошенко не выиграл выборы

"Мы не знаем, с чем еще столкнемся, сколько жизней Порошенко готов будет положить ради того, чтобы остаться у власти"

По словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского, он готов поддерживать любых кандидатов, которые не допустят прохождение Петра Порошенко во второй тур в рамках президентской кампании 2019 года. Также он заявил, что для Путина лучший вариант – это действующий президент Украины, поскольку при нем конфликт на Донбассе никогда не закончится.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что готов оказать финансовую помощь любому кандидату, чтобы не допустить прохождение Петра Порошенко во второй тур президентских выборов. "Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре. Если это будут пять человек, то я буду счастлив. Хотел бы пожелать ему занять на выборах почетное шестое место. Ющенко на выборах 2010 года какое занял, пятое? Вот я хочу, чтобы Порошенко шестое занял", - подчеркнул бизнесмен.

Ради этой цели он готов оказывать помощь не только Зеленскому и Тимошенко. "Думаю, что и Гриценко помогал бы. Скажу вам больше: я болею даже за Ляшко", - добавил Коломойский.

По мнению бизнесмена, если Порошенко удастся пройти во второй тур, то у него появится шанс выиграть выборы, задействовав административный ресурс.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, кого "финансирует" Путин на украинских выборах. "Да никого… Ну, может, Бойко финансирует как-то, Медведчука. Мне кажется, что и Порошенко им не чужой человек. Я считаю, что для Москвы Порошенко – лучший вариант, поскольку при нем война на Донбассе никогда не закончится. А Путину невыгодно прекращение конфликта. Тогда все внимание будет обращено к Крыму. То есть зачем затевался Донбасс? Чтобы снять вопрос по Крыму", - считает Коломойский.

Александр Шляпников

Источник - МК
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