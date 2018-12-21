Индия выбирает борьбу. Правящая партия теряет позиции, - С.Кожемякин

14:57 24.12.2018 Индия выбирает борьбу



В преддверии всеобщих выборов правящая партия Индии теряет позиции. Неспособность решить острейшие проблемы страны и продолжение либеральных реформ вызывают рост протестных настроений. Во главе народных выступлений все чаще встают коммунисты.



Удар по власти



Настоящее политическое землетрясение произошло в Индии 11 декабря. В этот день стали известны результаты выборов законодательных собраний пяти штатов. Чтобы понять, почему это событие всколыхнуло всю страну, нужно вспомнить историю последних лет. В 2014 году триумфальным победителем на выборах оказалась Бхаратия джаната парти (БДП) - правонационалистическая организация, основанная на идеологии индуистского религиозно-культурного превосходства - "хиндутве". Ее успеху способствовало разочарование населения в Индийском национальном конгрессе (ИНК), который совершил сильный дрейф вправо и отказался от прогрессивных концепций эпохи Джавахарлала Неру и Индиры Ганди. Во внутренней политике это выразилось в заигрываниях с неолиберализмом, а во внешней - в сближении с США.



На переориентацию электоральных настроений индийцев повлияли и популистские лозунги, которыми обильно сыпали руководители БДП. "Развитие для всех!" - этот призыв стал квинтэссенцией ее предвыборной программы. В итоге партия получила абсолютное большинство и сформировала правительство во главе с Нарендрой Моди. И по либеральным реформам, и по проамериканизму новая власть превзошла своих оппонентов, но инерция поддержки сохранялась довольно долго. За три года БДП успела победить в большинстве из 29 индийских штатов, разгромив оппозицию даже в ее традиционных бастионах.



И вот в работе, казалось, безостановочного катка начали наблюдаться сбои. Из прошедших в этом году тринадцати довыборов в парламент "партия власти" выиграла лишь два и потеряла семь мест. А в серии последних выборов она и вовсе потерпела сокрушительное поражение. Ею потеряны три штата - Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх, которыми управляли правительства БДП (в двух последних - аж с 2003 года). Драматизма ситуации добавило несколько факторов. Во-первых, это довольно крупные штаты, где проживает в общей сложности около 200 миллионов жителей. Во-вторых, они являются хиндиязычными регионами, которые всегда были оплотами БДП. Во всех трех штатах верх взял ИНК и сейчас занимается формированием правительств. В оставшихся двух победили региональные партии. В Телангане - Телангана раштра самити, выступающая за самоопределение народа телугу, а в Мизораме - Национальный фронт мизо, представляющий интересы одноименного народа.



В сетях капитала



Власти были вынуждены признать неудачу. "Мы смиренно принимаем волю народа, - заявил Нарендра Моди. - Победа и поражение являются неотъемлемыми частями жизни". В этом философском пассаже руководитель правительства не сказал о важном - о причинах поражения, главной из которых является разочарование в политике власти. Все три региона отличаются значительной долей сельского населения. Между тем проблем в аграрной сфере Индии все больше. Крестьяне страдают от роста цен на удобрения и горючее, отсутствия господдержки и безнаказанности кредитных организаций, которые, пользуясь нуждой людей, опутывают их долгами. Это приводит к трагедиям. За четыре года нахождения БДП у власти количество самоубийств на селе выросло на 42 процента, всего же за последние 25 лет счеты с жизнью свели по меньшей мере 400 тысяч крестьян.



Самый острый в условиях Индии вопрос - аграрный - за годы независимости так и не был решен. Радикальные реформы прошли лишь в Керале и Западной Бенгалии - штатах, где у власти находились левые правительства во главе с коммунистами. Там были установлены предельные размеры земельного надела, а все излишки перераспределены в пользу безземельных и малоземельных крестьян. В других регионах большая часть земли продолжает находиться в руках крупных собственников, которые сдают ее в аренду на кабальных условиях. 18 миллионов крестьянских семей, то есть свыше 100 миллионов человек, остаются безземельными, хотя 25 миллионов гектаров попросту не используется.



Несправедливость приводит к протестным выступлениям, особенно активизировавшимся в последние два года. На их разгон была брошена полиция, которой разрешили применять оружие. В округе Тутукуди (штат Тамилнад) от огнестрельных ранений погибли 13 крестьян, шесть человек стали жертвами полиции в районе Мандсаур (штат Мадхья-Прадеш).



Репрессии имели обратный эффект. По всей Индии прокатились многотысячные марши, кульминацией которых стала демонстрация в столице. 30 ноября почти 100 тысяч крестьян собрались у комплекса правительственных зданий в Дели, потребовав созыва чрезвычайной сессии парламента и принятия законов в пользу сельских жителей. Они должны ввести государственное страхование урожая и ликвидировать систему коммерческого кредитования. По словам демонстрантов, власти списывают крупнейшим корпорациям долги в сотни миллиардов рупий, в то время как крестьян за просроченные кредиты лишают земли и жилья. Кроме того, крестьяне настаивают на активизации госпрограмм ирригации и электрификации, строительстве школ и больниц, возмущаются принудительным изъятием земель под возведение инфраструктурных объектов.



Крайне тревожным для власти стал лозунг "Нам не нужна Айодхья, нам нужно решение проблем!". Речь идет о городе в штате Уттар-Прадеш, ставшем символом религиозной нетерпимости. В 1992 году последователи "хиндутвы" разрушили здесь мечеть XVI века, заявив, что она построена на месте древнего индуистского храма. В начавшихся столкновениях погибли более двух тысяч человек, в основном мусульман. Чтобы не допустить новых беспорядков, руины мечети были взяты под охрану армии, однако правительство Моди пошло навстречу радикальным индуистам и начало строительство храма Рамы. Это стало частью националистической истерии, нагнетая которую, власть пытается отвлечь людей от насущных проблем. Но народные массы отвергли манипуляции.



Инициативы власти ударили по подавляющему большинству граждан. Денежная реформа 2016 года лишила простых жителей последних сбережений и разорила свыше 230 тысяч мелких и средних предприятий. В выигрыше оказались банки и крупный бизнес. То же касается введения единого налога на товары и услуги, ударившего по малообеспеченным слоям. В интересах капитала проводятся реформы трудового законодательства. В стране ликвидирована система инспекции труда, закрыт Фонд государственного страхования работников. Упрощена процедура увольнений. Если прежде владельцы предприятий с числом работников более ста не могли сокращать штат без разрешения государственных органов, то теперь порог увеличен до 300 человек. Узаконены краткосрочные контракты и увольнение без предварительного уведомления.



В то же время усложнен порядок проведения забастовок и коллективных переговоров, государство сложило с себя полномочия посредника при трудовых спорах. Тяжелее стало создавать профсоюзы, а их права сильно урезаны. В отчете Международной организации труда указывается, что 77 процентов наемных работников трудятся в условиях уязвимой занятости, то есть получают зарплаты ниже установленного минимума, работают в тяжелых и опасных условиях и не имеют необходимых гарантий.



Правительство объясняет свои шаги желанием поднять Индию в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Но независимые исследования констатируют: трудовые реформы не привели ни к созданию новых рабочих мест, ни к привлечению инвестиций, ни к ускорению индустриализации. Единственный эффект - усиление эксплуатации и ухудшение условий труда.



Следствием политики последних лет стало углубление неравенства. По данным международной благотворительной организации "Оксфам", в 2017 году число долларовых миллиардеров в Индии выросло с 84 до 101, а их совокупное состояние увеличилось на 5 триллионов рупий, что равно расходам страны на образование и здравоохранение. На 1 процент богатейших граждан приходится 73 процента доходов и 58 процентов национальных богатств.



Тем временем неграмотными в стране остаются более 30 процентов взрослых жителей, 15 процентов (или 200 миллионов человек) голодают, каждый пятый ребенок страдает от истощения. Эксперты подсчитали, что среднему сельскому жителю потребуется 941 год для того, чтобы заработать столько, сколько получает руководитель крупного предприятия за год. Лишь 3 процента опрошенных граждан говорят о собственном благополучии, тогда как четыре года назад таковых было 14 процентов. По словам главы индийского филиала "Оксфам" Ниши Агравал, "бум миллиардеров" является признаком не процветания, а упадка экономической системы. "Те, кто работают на фабриках и полях, едва могут позволить себе двухразовое питание", - отмечает она.



Окрепнуть в борьбе!



Очевидный крах политики БДП ставит вопрос о силах, которые бросят ей вызов грядущей весной в ходе всеобщих выборов. Одной из них может стать альянс во главе с Коммунистической партией Индии (марксистской) - КПИ(м). Это хорошо понимает власть, развернувшая репрессии против прогрессивных движений. В наиболее тяжелом положении оказались коммунисты Трипуры - штата, где на смену правительству КПИ(м) пришел кабинет БДП. За прошедшие с тех пор месяцы были избиты больше тысячи членов партии. Сожжены или разграблены почти три тысячи партийных офисов и домов активистов, семь тысяч человек вынуждены бежать из-за насилия и угроз.



В прошлом месяце агрессивная толпа окружила офис КПИ(м) в городе Бишалгарх, где проходило заседание с участием руководителя коммунистов штата Маника Саркара. 35 человек получили ранения. За день до этого произошли нападения в городе Белония. Полиция не вмешивается, давая понять, на чьей она стороне. В Керале, где у власти находится сформированное левым альянсом правительство, избиты сын и невестка одного из лидеров КПИ(м) П. Моханана. И таких случаев фиксируется все больше.



Несмотря на преследования, коммунисты не отказываются от борьбы. Именно они возглавили выступления на селе. Марши последних месяцев были организованы Всеиндийским крестьянским союзом под руководством члена КПИ(м) Ханнана Моллы. Работа с массами повлияла на результат левых сил на последних выборах. Например, в Раджастхане кандидаты КПИ(м) победили в двух округах с населением почти миллион человек. В прежнем созыве законодательного собрания у коммунистов не было ни одного депутата.



Говоря о стратегии партии, генсек КПИ(м) Ситарам Йечури выделил три пункта. Во-первых, победа над БДП и ее союзниками. Во-вторых, увеличение представительства КПИ(м) и других левых партий в парламенте. В-третьих, создание правительства, выражающего интересы трудового народа. Однако в одиночку победить такого сильного врага не получится, и коммунисты это хорошо понимают. "Для всех светских партий, которые ценят индийскую демократию, республику и единство народа, важно объединиться и победить фундаменталистские силы ради лучшей Индии", - заявил Йечури. Следуя этому курсу, КПИ(м) 10 декабря приняла участие во встрече оппозиционных партий в Дели, посвященной выработке общего плана действий во время зимней сессии парламента.



По мере приближения парламентских выборов встает вопрос о союзниках. Прежде в штатах и на общенациональном уровне КПИ(м) заключала союзы с ИНК. Однако сдвиг Конгресса вправо заставляет задуматься над пользой такого альянса. В недавней редакционной статье партийной газеты "Народная демократия" политика ИНК подвергнута резкой критике. Указывается, что в ходе последних избирательных кампаний партия пошла на уступки радикальному индуизму. Это выразилось в обещаниях создать советы по пропаганде "ведических ценностей", а также в последовательном уходе от острых тем вроде расправ над мусульманами. "ИНК не сможет победить БДП, если продолжит торговать "мягкой хиндутвой", - подчеркивает издание. В связи с этим коммунисты склоняются к идее союзов со светскими и демократическими организациями на уровне штатов. Такое соглашение уже подписано с Федерацией дравидского прогресса - одной из ведущих партий штата Тамилнад.



Но главной задачей левых сил является мобилизация трудящихся и разъяснение им, что между двумя "головами" капитала, какими являются ИНК и БДП, нет принципиальной разницы. Эта цель, поставленная последним, XXII съездом КПИ(м), является лучшей альтернативой национализму, религиозной нетерпимости и неолиберальным экспериментам, которые ведут Индию в тупик.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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