Платок - дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами, - И.Кармазин

15:03 24.12.2018

Платок - дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами

Декольте и мини-юбки тоже под запретом



Игорь Кармазин



Хиджаб, борода и мини-юбка - кажется, трудно найти что-то объединяющее эти черты облика. Общее, однако, есть. Все они вызывают острое неприятие у властей Таджикистана. В женском мусульманском платке вот-вот законодательно запретят появляться в любых учреждениях, организациях и предприятиях. Мужчин с растительностью на лице отлавливают на улицах и принудительно стригут. Декольте, мини-юбки, топики тоже вызывают вопросы. "Известия" разбирались в том, почему чиновники так скрупулезно разглядывают наряды граждан.



Платочек черненький



Таджикским школьницам запретили носить хиджабы, а школьникам - бороды



В Таджикистане планируют официально запретить женщинам в хиджабах вход в государственные и частные учреждения. Соответствующий законопроект готовится при национальном центре законодательства. Как заявил представитель законотворческого органа, предложение предусматривает "запрет входа женщин и девушек с сатром (вид мусульманского платка) и хиджабом во все учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности".



Власти страны никогда не одобряли ношения мусульманской одежды, но на уровне закона платки решили запретить впервые. Раньше все ограничивалось порицаниями, воспитательными беседами или угрозами возможных негласных санкций вроде увольнения. Так, осенью 2017 года женщинам в хиджабах запретили заходить в загсы. Об этом свидетельствовало приглашение для молодых людей, которые должны были зарегистрировать свой брак. "Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского ЗАГСа. Молодожены должны приехать не более чем на четырех машинах", - говорилось в открытке.



Россияне разделились поровну в оценке хиджабов в школе

Согласно опросу ВЦИОМа, жители страны стали толерантнее относиться к религиозной атрибутике



Объявления о строгом дресс-коде появлялись и в образовательных учреждениях - детских садах и школах. Некоторых родительниц об этом предупреждали устно. "В школах будут комиссии, которые проверят посещаемость учеников, поэтому нам дали указание не впускать женщин в хиджабах", - сообщала одной из жительниц Душанбе классный руководитель ее ребенка.



Есть сложности и при трудоустройстве. Женщинам в хиджабах настоятельно рекомендуют снять головной убор, иначе она не будет принята. "Ко мне обращаются многие женщины, которые, как и я, носят хиджаб. Они говорят, что у них высшее образование, но они не могут нигде получить работу. Просят у меня помощи", - жалуется журналистам жительница Душанбе.



Сотрудники милиции в Таджикистане проводят специальные рейды для выявления подозрительных женщин. Видео одной такой облавы на рынке Шохмансур в Душанбе появилось в соцсетях. Стражи порядка останавливали женщин, у которых платок был повязан спереди и закрывал шею. "Те, кто не хотел спорить, молча перевязывали платок, обнажив шею, а тем, кто пытался возмущаться, угрожали большим штрафом. Если еще неделю назад нам говорили, что за ношение хиджаба штраф будет сто сомони, то сейчас речь шла уже о тысяче [7 тыс. рублей]", - рассказала журналистам одна из работниц рынка.



Радость в кулачке



Похожая ситуация с мужской растительностью на лице. Избавляться от бороды призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, она не обязательно является признаком религиозности. Глава государства призвал граждан "поклоняться Всевышнему сердцем" и не стремиться выразить свою "правоту" через внешние атрибуты.



Воздействуют на граждан госорганы не только словами. Так, в январе 2016 года сотрудники таджикской милиции отчитались о том, что в 2015 году в Хатлонской области принудительно сбрили бороды почти 13 тыс. мужчин. Кроме того, были закрыты 162 торговые точки, занимавшиеся продажей хиджабов.



Регламентируется даже внешний вид имам-хатибов (исламских проповедников). Глава администрации района Дусти Хатлонской области Таджикистана Салохиддин Раджабзода пояснил, что борода должна умещаться в кулак. По его словам, допустимая длина не должна превышать 3 см. Если длиннее - пора в барбершоп.



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Для выявления бородачей также проводятся рейды. Один из них прошел в сентябре 2018 года в районе 9-го км шоссе Душанбе–Вахдат и попал на видео. Молодых мужчин задерживали и препровождали в парикмахерскую у дороги, где заставляли все сбрить.



Эхо Сирии



Причины жесткой регламентации внешнего вида таджикистанцев понятны. Нет, чиновники не фанатеют от передачи "Модный приговор". Госорганы в силу своих умений пытаются противостоять исламизации общества. Упрекнуть их в этом на самом деле сложно - страна слишком сильно пострадала от экстремизма. Во время гражданской войны 1992–1997 годов правительственным силам противостояли протоисламисты. В ходе конфликта стороны поделились по клановому принципу, но на стороне оппозиции воевало больше тех, кого называют традиционалистами.



Демонстрации против запрета на ношение паранджи прошли в Дании



Уже в наше время страна снова столкнулась с экспансией радикальных течений ислама. В рядах запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии и Ираке воевало около тысячи граждан страны, свидетельствовал министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода. Масштаб проблемы характеризует то, что в 2015 году на сторону боевиков переметнулся командир ОМОНа МВД Таджикистана Гулмород Халимов. Поэтому власти выкорчевывают хотя бы внешние признаки чрезмерной религиозности - борода и хиджаб воспринимаются как первый шаг к радикализации.



В тапках и прозрачном топике



Государство, впрочем, борется не только с исламизацией, но и европеизацией. Министерство культуры Таджикистана выпустило инструкцию с рекомендациями, какую одежду следует носить на работе, в выходные и праздничные дни. В буклете есть эскизы национальных женских нарядов для всех сезонов, свадебных и семейных торжеств. Женщинам настоятельно рекомендовали отказаться от мини-юбок, кофт, платьев с декольте, топиков, вещей из прозрачной ткани. В общественных местах запретили носить галоши или тапочки, домашнюю одежду и обтягивающие брюки.



Учителя Германии поддержали идею запрета хиджаба для детей и школьниц



Министерство образования Таджикистана опубликовало требования к внешнему виду школьников. Девочкам также запретили узкие и мини-юбки, украшения на носу, шее и бровях, более одной серьги в ухе, яркий макияж. Мальчикам запретили длинные волосы, длинные ногти, серьги и кольца. И мальчикам, и девочкам не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Спортивные костюмы допускаются только во время занятий физкультурой или проведения субботников.



Если с религиозными элементами внешнего вида более-менее понятно, то объяснить причины неприятия подчеркнуто светской одежды сложнее. Возможно, речь идет о традиционалистской и советской привычке регламентировать жизнь граждан. Возможно, правительство пытается стимулировать развитие национальной культуры. Так, среди рекомендаций школьникам содержится совет чаще надевать тюбетейку.



Впрочем, деградации национальной культуры способствуют вовсе не новомодные тренды, а катастрофическая ситуация в экономике. Сотни тысяч таджикистанцев вынуждены зарабатывать за пределами страны. Только в Россию с начала 2018 года с рабочими целями приехало 790 тыс. человек. Общее население страны составляет 8,9 млн человек, а значит, на заработках находилось 9% населения. Экономика страны критически зависит от деятельности гастарбайтеров - треть ВВП в 2017 году составили переводы мигрантов. Понятно, что за рубежом людям не до сохранения национальной идентичности. Главное - заработать и отправить деньги семьям. Экономические же усилия и успехи властей заметны гораздо меньше, чем претензии к внешности.