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    Узбекистан   | 
Мирзиеев в цифрах, или Итоги двух лет работы президента Узбекистана
15:19 24.12.2018

Игорь Николайчук
ведущий эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik Узбекистан.

На 14 декабря приходится годовщина – ровно два года назад вступил в должность президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Поговорить о результатах "двухлетки" нового главы государства очень даже надо. Впрочем, привлечь читателя официозом сегодня трудно, а что если применить современные методики анализа на основе обработки больших массивов цифровых данных?

Начнем с обобщающих оценок. Итак, вопрос: как сегодня Шавкат Миромонович Мирзиеев отражен в ментальном пространстве Узбекистана? Если судить по "кардиограмме" вхождения узбекистанского лидера в политический быт республики через интернет, то его знакомство с гражданами было на редкость бурным. Динамика запросов о нем в Сети с минуты вступления в должность и.о. президента и до дня инаугурации отражала действительно массовый интерес к его фигуре. И этот интерес в момент официального начала графика просто зашкаливал.

"Золотым временем" можно назвать период с декабря 2017 года по август 2018-го. Действия руководителя Узбекистана постоянно были в фокусе внимания граждан. С начала осени этого года среднее число запросов упало, но и стабилизировалось. Шавкат Мирзиеев руководит государством в спокойном, рабочем режиме.

Шавкат Мирзиеев - самый популярный лидер в Instagram

Как всегда бывает в реальной политике, даже при заоблачной популярности лидера имеется региональная дифференциация. Где популярность Мирзиеева сегодня максимальна? В Андижанской области. Минимальна – в соседней Ферганской области. Разница заметная. Если популярность президента в первой принять за единицу, то во второй она выразится числом 0,14, т.е. ниже в семь раз. Интерпретация этих данных есть прерогатива узбекистанских ученых-социологов и политиков.

Относительно высока популярность Мирзиеева (по убыванию) в Навоийской области, в Республике Каракалпакстан, в Сурхандарьинской области. Ниже – в Ташкентской, Самаркандской, Хорезмской областях (если Андижан – это 1, то здесь 0,6), однако это в порядке вещей и некритично. Признаемся, что Андижанская область это просто какой-то заоблачный, аномальный пик.

Первый – второй

Мы не можем пройти мимо темы сравнения популярности Шавката Мирзиеева и первого президента страны Ислама Каримова. Не нам судить о его роли в истории, но память о нем в современном Узбекистане крепка. Популярность второго и первого президентов в сравнении за последний год в среднем характеризовалась соотношением примерно 2:1, однако за последние три месяца показатели их почти сравнялись. Обществоведов такие цифры с учетом специфики республики могут только радовать: нет поколенческого конфликта элит, противопоставлений, спекуляций на недавнем прошлом. Здесь Мирзиеев, безусловно, набрал политические очки.

Популярность в мире

Всех, конечно, интересует как "отражался" Мирзиеев в мировом информационном пространстве. Во-первых, приводимые цифры весьма сложным образом характеризуют региональную популярность политика, или, если совсем уже упростить, показывают, где именно политик добился заметности. Это фактически рейтинги внешнеполитических векторов.

Но подобные рейтинги весьма и весьма ситуативны. Вообще, "Региональная популярность" – это доля, которую занимает регион в показах по данному слову, поделенная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Если популярность слова/словосочетания более 1, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 1 – пониженный.

Рейтинг / Страна
1 Узбекистан 118,91
2 Таджикистан 14,07
3 Республика Корея 9,74
4 Китай 7,73
5 Япония 6,51
6 СНГ в целом 5,11
7 США 4,58
8 Кыргызстан 4,36
9 Туркменистан 2,64
10 Украина 1,64
11 Казахстан 0,98
12 Россия 0,60
13 Германия 0,32
14 Беларусь 0,03

Видно, что для Шавката Мирзиеева приоритетной является проблема урегулирования отношений с Таджикистаном, а также поиск экономических спонсоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кстати, попытаемся убедить в правильности представленных предположений тех, кто всем этим расчетам и методикам не очень доверяет. Обратим внимание, насколько скромно в зеркале цифр выглядят узбекско-белорусские отношения. Однако ситуация сейчас меняется.

Надежный человек: больше россиян стали доверять Шавкату Мирзиееву

Так, посол Узбекистана Насирджан Юсупов 28 ноября провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Последний, хотя и много говорил о том, что отношения между странами развиваются интенсивно, откровенно подчеркнул наличие "задолженности в развитии сотрудничества, которая сложилась за предыдущие полтора-два десятка лет". Президент Беларуси дипломатично декларировал ликвидацию этой задолженности и заявил, что президента Узбекистана ждут с визитом в Беларусь в любое удобное для него время.

Терроризм, коррупция, права человека

Самым трудным в нашем исследовании оказалось найти те общественно-значимые темы, которые были актуализированы в годы президентства Шавката Мирзиеева. В информационном пространстве имеется такой мощный пласт негатива, как терроризм. Эта тема просто кровоточит в республиках Северного Кавказа. Она в фокусе общественного внимания в Таджикистане. В Узбекистане проблема менее актуальна, правда, это по данным за последний месяц. Если взять последние пять лет, то картина региональной популярности угрозы терроризма окажется более привычной: Таджикистан – 1,0; Кыргызстан – 0,86; Казахстан – 0,72; Узбекистан – 0,71: Россия – 0,39. Выходит, при новом президенте Узбекистана острота проблемы была существенно снижена.

Первый холм Шавката Мирзиеева

Вот еще один пропагандистский фетиш – коррупция. Тут расклад за пять лет такой: Кыргызстан – 1,0; Таджикистан – 0,72; Казахстан – 0,56; Узбекистан – 0,42; Беларусь – 0,35. Признаем, что если брать данные за последний год, то для Узбекистана этот индекс подрос до 0,60. Тут можно говорить о некоторых особенностях внутренней политики президента страны. Реальная озабоченность общества коррупцией в Узбекистане проявляется в публичном пространстве, можно сказать, гомеопатическими дозами.

Наконец, проверим ситуацию по такому щекотливому вопросу, как права человека. За пятилетку индекс популярности этого запроса для Узбекистана был вполне умеренным: 0,38. На первом месте опять оказался Кыргызстан – 1,0; у России – 0,79. По итогам этого года данный индекс еще снизился – до 0,28. Т.е. тема для узбекистанского социума совершенно не интересная. Да она и всегда навязывалась узбекскому народу извне.

Если подводить итог первой "двухлетки" президентства Мирзиеева, то, как сказали бы космонавты: "63 миллиона 72 тысячи секунд... Полет нормальный!".

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545653940
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