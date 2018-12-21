Мирзиеев поручил снести Старый Ташкент

16:14 24.12.2018

Снести все ветхое жилье, на его месте построить новые современные дома, такое поручение дал Шавкат Мирзиеев правительству.



Об этом сообщил общественности премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



По его словам, в первую очередь под снос попадут старые дома без канализации, центрального отопления и водопровода. В новых квартирах должно быть все, вплоть до стиральных машинок.



Арипов рассказал, что более 3000 опытных строителей, которые возводили олимпийский Сочи, сейчас поднимают Tashkent City.



По данным премьера, жилищное строительство в узбекской столице уже выходит на советский уровень.