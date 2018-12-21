 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев поручил снести Старый ТашкентМирзиеев поручил снести Старый Ташкент
16:14 24.12.2018

Снести все ветхое жилье, на его месте построить новые современные дома, такое поручение дал Шавкат Мирзиеев правительству.

Об этом сообщил общественности премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

По его словам, в первую очередь под снос попадут старые дома без канализации, центрального отопления и водопровода. В новых квартирах должно быть все, вплоть до стиральных машинок.

Арипов рассказал, что более 3000 опытных строителей, которые возводили олимпийский Сочи, сейчас поднимают Tashkent City.

По данным премьера, жилищное строительство в узбекской столице уже выходит на советский уровень.

Источник - Вести.uz
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