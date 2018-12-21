Мораторий на отстрел животных в Киргизии - хитро продуманная криминальная схема, - Г.Сооронкулов

17:10 24.12.2018

Мораторий на отстрел животных - хитро продуманная схема. Об этом сообщил эко-активист Гамал Сооронкулов на пресс-конференции в понедельник.



"С 2017 года на территории Кыргызстана действует краткосрочный мораторий сроком на три года на отстрел парнокопытных животных. С прошлого года мораторий начал действовать в Таласской и Жалал-Абадской областях. Но у нас в Кыргызстане всего существует 51 охотничье хозяйство, из которых 48 приходится на Иссык-Кульскую и Нарынскую области. В остальные области приходится по одному охотничьему хозяйству", - сказал Г. Сооронкулов.

По его словам, в следующие три года запрет коснется Баткенскую и Ошскую области.



"Получается, еще шесть лет в Нарыне и в Иссык-Кульской области будет продолжаться охота. Считаю, что инициатива введения моратория госгентством окружающей среды нецелесообразна и не содействует сохранению биоразнообразия. Необходимо было начать с Нарына и Иссык-Куля, где больше всего охотничьих хозяйств", - считает Г.Сооронкулов.



Мунара Боромбаева.