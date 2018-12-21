 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия, помоги: сын Каддафи обратился к Путину
19:10 24.12.2018

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам надеется, что Россия поддержит его кандидатуру на пост президента Ливии. С соответствующей просьбой он обратился лично к президенту России Владимиру Путину. Однако Москва вряд ли будет однозначно поддерживать кого-то на выборах в этой стране. Ранее представитель МИД России по Ливии Лев Деньгов заявлял, что у Москвы "равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта позиция".

Саиф аль-Ислам Каддаф, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии.

Один из источников Bloomberg рассказал, что российские власти уже провели переговоры с сыном Каддафи. Также в агентстве отметили, что в начале октября нынешнего года Саиф аль-Ислам Каддафи встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым, которому он передал письмо, адресованное правительству России и президенту Владимиру Путину.

Тем не менее, по данным агентства, Россия пока не решила, кого именно собирается поддерживать в ливийской президентской кампании.

В ноябре 2018 года спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе заявил, что выборы в Ливии должны пройти весной следующего года. В феврале планируется провести референдум о новой конституции страны.

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Стоит отметить, что представители Сейфа аль-Ислама заявляли еще в марте, что сын экс-лидера страны выставит свою кандидатуру на выборах президента. Этот пост появится в стране впервые, так как при власти его отца ни президента, ни парламента в стране не существовало. Де-юре власть осуществлялась через народные комитеты, а реально страной управлял именно Муаммар Каддафи.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи планирует договориться со всеми сторонами конфликта в Ливии и обеспечить в стране безопасность и стабильность.

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи получил известность еще во времена правления своего отца.

Его образ европейски образованного реформатора привлекал западных журналистов, которые видели в нем приемника ливийского правителя.

Саиф аль-Ислам Каддафи является вторым сыном бывшего ливийского лидера. С детства проявлявший стремление к образованию, он учился в лучших учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук.

Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал "Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи", на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами об освобождении заложников.

Благодаря Каддафи-младшему, который вел переговоры с Великобританией, Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Знакомые с ситуацией в Ливии эксперты считают, что младшему Каддафи вряд ли стоит рассчитывать на однозначную поддержку России. Ранее в интервью "Газете.Ru" глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ Лев Деньгов отмечал, что "наша позиция не равно удаленная, а равно приближенная по отношению ко всем участникам конфликта".

Москва поддерживает также тесные контакты и с еще одним важным деятелем Ливии, генералом Халифой Хафтаром который в декабре этого года посетил Москву и был принят главой Минобороны Сергеем Шойгу.

В настоящее время власть в Ливии разделена. В стране фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Ливии Триполи, действует поддерживаемое ООН Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые Ливийской национальной армией и ее главой маршалом Халифом Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

Недавно Россия приняла участие в конференции ООН по ливийскому урегулированию в Палермо, в которой приняли участие представители 30 стран. Итоги этой конференции оказались неоднозначными. Хотя большинство участников оценили мероприятие как успешное, представители некоторых делегаций покинули ее в знак протеста. Россию на конференции представлял Дмитрий Медведев, чье мнение по ливийскому вопросу в 2011 году в корне разошлось с позицией тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

Источник - gazeta.ru
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