Гражданин Узбекистана пытался отравить себя ядом в кыргызском Жайылском райсуде

20:09 24.12.2018

Гражданин Узбекистана Алишер Асатуллаев пытался отравить себя ядом в Жайылском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.



Как уточняется, Алишера Асатуллаева судили за нарушение порядка пребывания в Кыргызстане, он проживал на территории КР без документов.

В ходе судебного заседания Асатуллаев рассказал, что приехал в КР 20 лет назад, ранее состоял в гражданском браке, был осужден в феврале 2015 года в Московском районном суде на 2 года в колонии-поселения. Срок свой Алишер Асатуллаев отбыл полностью, сейчас проживает в Кара-Балте и работает по найму.



Далее суд, изучил материалы дела, счел, что Асатуллаев действительно совершил административное правонарушение, незаконно проживая на территории республики и постановил выдворить его из КР.

Однако, заслушав решение суда, подсудимый пытался выпить крысиный яд, тем самым, покончив жизнь самоубийством, но ему помешали сотрудники милиции.



Мунара Боромбаева.