Известный Бишкекский знахарь Зайналиев обвинен в мошенничестве и посажен в СИЗО

20:14 24.12.2018

Так называемый "народный целитель" Зайналиева задержан и водворен в ИВС. Против него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В ноябре т.г. в детское онкологическое отделение Национального центра онкологии и гематологии в тяжелом состоянии поступила девочка. Выяснилось, что родители вместо традиционного лечения в больнице водили ее к знахарю, вследствие чего произошли осложнения.



Жалобы на Хашима Зайналиева поступают с 2016 года. Он принимал граждан в частном доме без соответствующих условий. Зафиксированы факты смерти его пациентов.



По данным минздрава, ведомство не раз обращалось в милицию, чтобы привлечь к ответственности народного целителя, но правоохранительные органы не возбуждали уголовное дело, ссылаясь на отсутствие заявления от потерпевших.



Мунара Боромбаева.