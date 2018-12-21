Россия прибрала к рукам узбекский уголь

20:21 24.12.2018

РОССИЯНЕ ПРИБРАЛИ К РУКАМ УЗБЕКСКИЙ УГОЛЬ

"Узбекские железные дороги" передали 45% своих акций в уставном фонде компании "Узбекуголь" в доверительное управление российской компании "Прогресс Гор Тех".Об этом гласит постановление правительства.



Россияне будут управлять акциями три года.