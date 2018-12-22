У экс-хокима Самарканда Джураева описали нажитое непосильным трудом

00:35 25.12.2018

У ГЛАВЫ САМАРКАНДА ОПИСАЛИ НАЖИТОЕ НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ

Уголовное дело против бывшего главы Самаркандской области Тураба Джураева направлено в суд, сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана. Он обвиняется в систематическом взяточничестве.



При задержании бывшего хокима (губернатора) у него в служебном сейфе было обнаружено миллион долларов наличными. Вместе с ним на скамью подсудимых отправятся заместитель хокима по строительству Уткир Абдуллаев, специалист Баходыр Худжакулов и помощник хокима Батыр Худжакулов. Именно через них вымогались поборы за выделение земельных участков под строительство жилья.



Следователи уже описали все имущество и материальные ценности, нажитое "непосильным трудом". Его судьбу решит суд.