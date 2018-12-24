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|В Кабуле опять атаковали правительственный квартал. Трое террористов убили 43 заложников из Министерства по делам ветеранов
08:25 25.12.2018
Число погибших в результате нападения на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Об этом во вторник со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана сообщило агентство "Синьхуа".
Ранее сообщалось о 27 жертвах атаки. По информации агентства, еще 10 человек получили ранения.
Напомним, в понедельник группа боевиков совершила нападение на комплекс правительственных зданий в Кабуле, захватив в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Экстремисты устроили три взрыва и открыли стрельбу.
В ходе многочасовой перестрелки были убиты двоек террористов, предположительно их было всего трое.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны террористических группировок.
При этом есть версии, что эта акция была задумана непримиримой частью Талибана для срыва мирных переговоров между талибами и правительством страны. Не исключено, что по традиции этот теракт возьмет на себя группировка ИГ.