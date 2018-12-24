Исекешеву обозначили красную черту, за которую нельзя переступать. КазКадровые подвижки, - Д.Ашимбаев

08:30 25.12.2018 Ашимбаев о перестановках в АП: Исекешеву обозначили красную черту, за которую нельзя переступать

"В настоящий момент мы видим, что наличие большого количества аналитических подразделений, всевозможных исследовательских институтов при различных госорганах растет с каждым годом, в то время как качество госполитики серьезно не улучшается"



Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 24 декабря 18



Обзор кадровой политики за 2018 год с казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ:



Новый помощник президента - выдвиженец главы Нацбанка

- Данияр Рахманович, начать годовой обзор кадровой политики хотелось бы с перестановок конца ноября – первой половины декабря. 29 ноября помощником президента был назначен Ерулан ЖАМАУБАЕВ, который сменил Тимура ЖАКСЫЛЫКОВА, пробывшего на этой должности всего два месяца. Насколько перспективным назначенцем, на ваш взгляд, является Жамаубаев, учитывая, что должность помощника президента для его предшественников, например, нынешнего министра финансов Алихана СМАИЛОВА стала своеобразным карьерным трамплином? Имеют ли под собой почву предположения, что в период после выборов (если таковые состоятся в ближайшие несколько месяцев) Жамаубаева может ожидать новое назначение – ни много ни мало главой Нацбанка. И с какими обстоятельствами вы бы связали скоротечность карьеры его предшественника Тимура Жаксылыкова в Администрации президента?

- Во-первых, следует напомнить, что в Администрации президента исторически сложилось несколько блоков: идеологический, который сегодня курирует первый замруководителя АП Марат ТАЖИН, государственно-правовой, в котором ключевая позиция принадлежит замруководителя АП Алие РАКИШЕВОЙ, организационно-контрольный, который курирует работу акиматов и осуществляет контроль за исполнением поручений президента – это зона ответственности замруководителя АП Ондасына УРАЗАЛИНА. Отдельно стоит Канцелярия президента во главе с Махмудом Касымбековым. И, наконец, экономический блок, который возглавляет то помощник президента, то соответствующий замруководителя АП – должности эти, в принципе, по статусу и функционалу равнозначные.

Этот блок в составе Администрации президента в разные годы курировали разные люди – и Ербол ОРЫНБАЕВ, затем получивший назначение вице-премьером, и нынешний аким город Астаны Бахыт СУЛТАНОВ, и действующий глава Нацбанка Данияр АКИШЕВ. После того, как Акишев ушел в 2015-м году в Нацбанк исполняющим обязанности помощника президента некоторое время был Жамаубаев. Затем вплоть до последнего времени эту позицию занимал нынешний глава Минфина Алихан СМАИЛОВ.



Пост это достаточно значимый – в его полномочия входит мониторинг экономической политики страны и выработка соответствующих предложений для президента. Предполагалось, что эта структура в составе Администрации президента будет мониторить работу правительства и Национального банка. Однако сегодня очевидно, что значительного эффекта и отдачи от ее деятельности нет. В настоящий момент Администрация президента в экономической сфере следует в фарватере курса правительства и Нацбанка.

Надо отметить, что господин Жамаубаев является выдвиженцем Данияра Акишева. С ним он работал в Нацбанке, какое-то время возглавлял филиал финансового регулятора в Астане, курируя на этой должности в большей степени хозяйственные и протокольные, нежели политические вопросы. Определенный период проработал управляющим директором "Жилстройсбербанка". С приходом Акишева в Администрацию президента на позицию заведующего отделом социально-экономического мониторинга стал его заместителем. После того, как Акишев перешел на должность помощника президента, Жамаубаев возглавил этот отдел. Некоторое время после назначения Акишева председателем Нацбанка был и.о. помощника президента. И, наконец, занял эту позицию вместо освобожденного от должности Тимура Жаксылыкова.



Трудно отнести Жамаубаева к известным экономистам или аппаратным тяжеловесом. В экспертных кругах его воспринимают исключительно как человека действующего главы Нацбанка, который проводит его линию и вряд ли имеет какую-либо самостоятельную политическую значимость.

Если даже он и возглавит Нацбанк после отставки Акишева, то каких-либо изменений в работе этой структуры ожидать не следует.

Хотя справедливости ради надо отметить, что у Акишева до его назначения председателем Нацбанка была в активе некая публичность – напомню, что при Марченко он был, по сути, "говорящей головой" Нацбанка. Тогда как Жамаубаев не известен никому, кроме узкого круга специалистов финансовой сферы.



Кому перешел дорогу Тимур Жаксылыков?

В этой кадровой рокировке интерес представляет не назначение Жамаубаева помощником президента, а неожиданное смещение с этой позиции Тимура Жаксылыкова, который проработал в Администрации президента всего два месяца, причем успел занять все сопутствующие посты – в частности, члена совета директоров "Самрук-Казыны".

Как показывает опыт, причиной такого краткосрочного пребывания на должности могло стать то, что либо человек начал задавать "ненужные вопросы" - а надо понимать, что с помощником президента, как правило, согласовываются все проекты экономических решений, ложащихся на стол главы государства - либо он попытался внести изменения в уже согласованную линию.

Впрочем, с учетом того, что Жаксылыков был перемещен на прежнее место работы – члена коллегии Евразийской экономической комиссии, министра по экономике и финансовой политике ЕЭК – "прегрешения" его были не столь серьезными, чтобы он "вылетел" из номенклатуры вообще. Примечательно также, что коллегия ЕЭК не опубликовала решение о его освобождении от должности министра и назначении, что, скорее всего, свидетельствует о стремлении избежать скандала.

Тем не менее, в кулуарах активно обсуждается вопрос, кому же перешел дорогу Жаксылыков. И общее мнение сводится к тому, что главе Администрации президента Асету ИСЕКЕШЕВУ, чьим выдвиженцем Жаксылыков и был, по сути, тем самым обозначили "красную черту", за которую он не может переступать в своей работе.

А поскольку назначение Жаксылыкова было первым кадровым решением после прихода Исекешева в Администрацию – эта ситуация выглядит достаточно двусмысленно.



Отмечу, что с именем Акишева связан курс на зачистку банковского сектора - мы наблюдаем сегодня его последствия: уход с рынка ряда финансовых организаций, очевидные "наезды" на субъектов страхового рынка. Многие считают, и не без основания, что Акишев проводит зачистку финансовой сферы в интересах ряда аппаратно-финансовых групп.

При этом курсовая политика Нацбанка сегодня находится под жесткой критикой, политический вес Акишева достаточно невысок, а самостоятельность его решений является дискуссионным вопросом. К тому же г-н Акишев достаточно часто прибегает к защите президента, и Назарбаев несколько раз публично требовал не "наезжать" на Нацбанк. Такая линия поведения, конечно, не характерна для тяжеловеса, коим по идее должен быть глава финансового регулятора, и роняет авторитет этой структуры. Однако президент вместо того, чтобы усилить Нацбанк человеком, который решал бы многие вопросы без жалоб, тем не менее, г-на Акишева поддерживает, что свидетельствует о том, что проводимый им курс - несмотря на критику – тем не менее, кому-то выгоден.



Не исключено, что отставка Жаксылыкова связана именно с этими обстоятельствами – возможно, он поставил вопрос о ревизии каких-то принимаемых в экономической сфере решений, после чего был моментально смещен и заменен на человека, который находится под контролем Акишева.



Новое как хорошо забытое старое

- Еще одним значимым организационным и кадровым решением Асета Исекешева стало создание в первой половине декабря Центра анализа и прогнозирования в составе Администрации президента. Высказываются мнения, что эта структура поможет усилить качество принимаемых властью решений. Согласитесь ли вы с ним? Станет ли, на ваш взгляд, его глава, Ержан БАБАКУМАРОВ, ключевой фигурой в идеологическом блоке госаппарата?

- Напомню, что в составе Администрации президента до создания Центра анализа и прогнозирования уже действовали два аналитических подразделения: первый – это Центр стратегических разработок и анализа, занимающийся вопросами экономики, второй – аналитический отдел, находящийся в структуре Совета безопасности.



Вновь создаваемый Центр – это, видимо, попытка реставрировать прежний Информационно-аналитический центр Администрации президента, который действовал с 1993 по 1999-й год под руководством Марата ТАЖИНА, и затем в различных вариациях функционировал в ее составе, пока окончательно не "почил" году в 2006-м.

Примечательно, что новый Центр создается не на базе уже существующих аналитических подразделений, а путем перераспределения штатной численности внутри Администрации – вероятно, отдела внутренней политики.

Чем он будет заниматься, сказать пока сложно.

Ержан Бабакумаров, возглавивший вновь созданный Центр и, кстати, лет пятнадцать назад руководивший одним из прежних Информационно-аналитических центров в составе Администрации президента, известен как сильный аналитик и состоявшийся функционер идеологической сферы, чей политический вес однако, будем говорить откровенно, ниже его квалификации.

Напомню также, что в свое время он ушел из Администрации президента к Ермухамету ЕРТЫСБАЕВУ, в министерство культуры и информации, где все закончилось конфликтом, что привело к отставкам обоих.

Потом Бабакумаров включился (или был включен) в команду Карима МАСИМОВА – работал замруководителя Канцелярии премьер-министра, затем получил назначение директором Службы центральных коммуникаций (СЦК) – структуры, созданной Масимовым, для управления медийной политикой в обход пресс-службы президента и тогдашнего заместителя руководителя Администрации президента Баглана МАЙЛЫБАЕВА. Последнего Масимов, говорят, пытался сместить, чтобы продвинуть на эту позицию Бабакумарова, однако этого не случилось.



После упразднения СЦК и создания очередного министерства информации и коммуникаций, который возглавил Даурен АБАЕВ, Бабакумаров вернулся в Канцелярию премьер-министра, где работал и при Масимове, и при следующем премьере Бакытжане САГИНТАЕВЕ.

Его кандидатура рассматривалась также на пост руководителя Канцелярии премьер-министра, однако это назначение так и не состоялось. В последние годы Бабакумаров занимался вопросами аналитики и пиара в правительстве. Под его крылом находились пресс-служба и ИАЦ правительства.

Ожидалось, что с назначением Марата Тажина первым заместителем руководителя Администрации президента в начале прошлого года Бабакумаров пойдет на повышение в Администрацию президента, но этого опять-таки не случилось. При этом он организовывал некоторые мероприятия по линии программы "Рухани Жангыру". Поскольку они относились к сфере ответственности Администрации президента, однако курировал он их именно как замруководителя КПМ, это наталкивало на мысль, что либо его не хотели видеть в Администрации, либо по поводу его кандидатуры были сомнения.



Центр анализа и прогнозирования займется подготовкой к выборам президента?

Что касается его перевода в новую структуру, то, на мой взгляд, наиболее вероятно, что Центр анализа и прогнозирования займется, прежде всего, организацией и планированием президентской электоральной кампании, о приближении которой все только и говорят в течение последних нескольких месяцев.

Сказать, что речь идет о принципиальном изменении структуры Администрации президента – сложно. Об улучшении качества принимаемых решений – тоже, поскольку наличие сильного руководителя на той или иной позиции не является гарантией того, что ему удастся подобрать такой же коллектив и обеспечить себе самостоятельность в принимаемых решениях.

В настоящий момент мы видим, что наличие большого количества аналитических подразделений, всевозможных исследовательских институтов при различных госорганах растет с каждым годом, в то время как качество госполитики серьезно не улучшается.

Если взять бюджет следующего года, то из ряда его статей видно: ряд аналитических подразделений, допустим, в структуре Миннацэкономики, Министерства инвестиций и развития, Министерства образования и науки не столько занимаются профильной деятельностью, сколько представляют собой организации, занимающиеся освоением соответствующих бюджетов – и не более того.



Полагаю, что образование нового аналитического центра в составе Администрации президента приурочено к подготовке к выборам. Насколько долго проживет новая структура по окончании электорального цикла и каковы ее долгосрочные перспективы – говорить пока рано.

Почеркну еще раз, что Бабакумаров – это действительно квалифицированный специалист. С другой стороны то обстоятельство, что он слишком долго проработал на Левом берегу Астаны, не может не сказываться на свежести его восприятия вопросов госинформполитики и идеологии. Источник - ia-centr.ru

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