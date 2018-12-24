КазГосударство и социальные ожидания населения: что говорят данные опросов, - Г.Илеуова

08:31 25.12.2018

Г.Илеуова: Мы в Казахстане видели только две формы управления – государственную (советского типа) и нынешнюю корпоративную/групповую. Запрос на усиление/повышение роли государства можно рассматривать как требование населения (основанное на недовольстве результатами социальной политики) смены корпоративной модели управления, т.е., смены неэффективного менеджемента



Илеуова Гульмира, президент ОФ "ЦСПИ "Стратегия"



Выступление на конференции "Новые приоритеты в социальной политике и качество жизни в Казахстане", ИМЭП, г. Алматы, 20 декабря 2018 г.



В выступлении я буду приводить данные разных исследований, которые провели сотрудники Фонда, начиная с 2004 года. Сделаю это большей степени для того, чтобы обозначить свое представление о взаимоотношениях населения и государства в вопросах социальной политики.

Прежде всего, хочу напомнить, что основная масса социальных ожиданий населения, особенно взрослой его части, была сформирована в советский период с его достаточно мощной социальной политикой.

Еще, в начале выступления, хотела бы напомнить или рассказать тем, кто не помнит, некоторые выводы исследования, которое было проведено в 1996 году Институтом развития Казахстана "Республика Казахстан: "красный" рассвет на пороге XXI века?" (типы политического сознания и перспективы неокоммунизма по результатам социологического опроса).

"В масштабах республики наблюдается резкое отличие доминирующих идеологий. Приоритеты интересов респондентов отличаются своей направленностью и, зачастую, прямо противоречат друг другу в координатах политической системы, прав личности, наций, государства, в вопросах доминирующего типа собственности, а также социальной роли государства…

Общественное сознание заключает в себе элементы прокоммунистической, этатистсткой, националистической, праволиберальной и демократической идеологий…

В вопросах роли государства в проведении социальной политики большинство респондентов выделили принцип социальной защиты только для наиболее социально уязвимых слоев общества". Это, по мнению авторов, "говорит о высоком уровне понимания новой роли государства в новой системе общественных отношений".

По данным, представленным на Диаграмме 1, авторы приходят к мнению, "что 45% опрошенных выступили против углубления социального неравенства и 44,5% предпочли расслоение равенству результатов, что говорит о примерно равной поддержке моделей государства – "ночного сторожа" и государства "всеобщего благоденствия".

Также стоит отметить один из главных выводов исследования, который фиксирует, что "противоречивость массового сознания выражается в ярко выраженном дисбалансе экономического и политического компонентов его структуры. Если в экономических вопросах доминирует коммунистический подход, то в политике преобладает демократический. Зафиксирована явная установка на "авторитаризм наоборот" (поставленный с ног на голову), а не на классический авторитаризм, т.е., на свободную политическую сферу при несвободной экономике".



Диаграмма 1. – Как Вы относитесь к проблеме углубления социального неравенства? (№=2910, 19 регионов, выборка квотная, 1996 г.)



графики и продолжение статьи смотрим здесь -

http://nomad.su/?a=3-201812250034