 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Откуда пришли тюрки на самом деле? - Н.Сыромятников
08:43 25.12.2018

Николай Сыромятников, russian7.ru, 24 декабря

Тюрки – прародители современных турков, узбеков, казахов и прочих азиатов. Исторически значительная часть этносов, населяющих Евразию, обязаны считать своей прародиной территорию нынешней России – именно там, в Бурятии и Туве, на Алтае и в Южной Сибири (За- и Прибайкалье, озеро Байкал, Саяны), как считают историки, родина тюрков.

Письменные следы энтонима
Считается, что впервые энтоним "тюрк" был письменно употреблен китайцами в своих летописях в 542 году. Спустя 24 года о тюркак как о народности высказались византийцы – тюркским каганом Сильзибулом в 568 году было отправлено посольство к византийском императору Юстиниану II. Тюркологи истолковывают термин "тюрк" как "твердый", "крепкий".

Как они выглядели
Предки современных турков, азербайджанцев, узбеков и казахов внешне имели монголоидные черты лица. Есть и другие, исторически доказанные, особенности их отношения к монголоидной расе – письменные источники, соотносящие тюркские языки с языками монголоидов. Современные тюрки внешне далеко не всегда монголоиды, это чаще всего смешанный тип, как, к примеру, башкиры и татары, туркмены. Нынешние турки, азербайджанцы и гагаузы также не обладают ярко выраженными монголоидными чертами. Тому есть объективные причины.
Византия, в состав которой входила и Турецкая республика, в свое время в результате завоевательных кампаний ассимилировала сельджуков и византийцев, вследствие чего произошли смешение этносов и последующая за этим "выкристаллизация" некоего этнического симбиоза.

Ареал этноса
Внутренняя Азия и Южная Сибирь – малая родина тюрков, это тот территориальный "пятачок", который со временем разросся в тысячекилометровую территорию в масштабах всего мира. Географическое сложение ареала тюркских народов происходило, по сути, на протяжении двух тысячелетий. Прототюрки жили западне Волги еще в III – II тысячелетии до нашей эры, они постоянно мигрировали. Древнетюрские "скифы" и хунны" также являлись неотъемлемой частью Древнетюркского каганата. Благодаря их ритуальным сооружениям сегодня мы можем знакомиться с произведениями древней раннеславянской культуры и искусства – это именно тюркское наследие.
Тюрки традиционно занимались кочевым скотоводством, кроме того, они добывали и обрабатывали железо. Ведущие оседлый и полукочевой образ жизни, тюрки в Среднеазиатском междуречье в VI веке образовали Туркестан. Существующий в Центральной Азии с 552 по 745 годы Тюркский каганат в 603 году был разделен на два самостоятельных каганата, в один из которых вошли современный Казахстан и земли Восточного Туркестана, а другой составляли территория, куда входили нынешняя Монголия, Северный Китай и Южная Сибирь.
Первый, западный, каганат спустя полвека прекратил свое существование, завоеванный восточными тюрками. Вождем тюргешей Учэликом было основано новое государство тюрков – Тюргешский каганат.
Впоследствии боевым "форматированием" тюркского этноса занимались булгары, киевские князья Святослав и Ярослав. Печенегов, огнем и мечом опустошавших южнорусские степи, сменяли половцы, их побеждали монголо-татары… Отчасти Золотая Орда (Монгольская империя) являлась тюркским государством, распавшимся потом на автономные ханства.
В истории тюрков были и другие многочисленные знаменательные события, среди которых наиболее значимым является образование Османской империи, чему способствовали завоевания тюрков-османов, захватывавших в XIII – XVI веках земли Европы, Азии и Африки. После упадка Османской империи, начавшегося в XVII веке, петровская Россия поглотила большую часть бывших золотоордынских земель с тюркскими государствами. Уже в XIX веке к России присоединяются восточно-закавказские ханства. После того как Средняя Азия, Казахское и Кокандское ханства вместе с Бухарским эмиратом вошли в состав России, Микинское и Хивинское ханства вкупе с Османской империей представляли собой единственный конгломерат тюркских государств.

Современное положение
На сегодняшний день тюркские народы в численном отношении преобладают в нескольких странах мира. Лидирует в этом плане Турция (почти 60 миллионов населения), за ней следует Азербайджан (численность представителей народности приблизительно вполовину меньше). На третьем месте Узбекистан. Тюркские народы представляют также казахи, уйгуры, туркмены, татары и еще 10 этносов. Меньше всего в этом перечне ногайцев (130 тысяч).

Источник - russian7.ru
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