Прунскус (сын экс-премьера Литвы) разоблачен как российский шпион

08:47 25.12.2018

Литва нашла еще одну "руку Москвы"

Власти страны сообщили о раскрытии "работавшей на Россию шпионской сети"



Вайдас Прунскус, сын первого премьер-министра независимой Литвы Казимеры Прунскене, мог быть арестован по подозрению в шпионаже на Россию. Такой вывод литовские СМИ сделали из интервью главы департамента госбезопасности страны, который эту информацию не опроверг. Если такое предположение верно, этот факт встанет в один ряд с другими, о которых стало известно на прошлой неделе: правоохранительные органы Литвы утверждают, что раскрыли целую агентурную сеть, работавшую на Москву. Литовские спецслужбы считают, что этим российская угроза не исчерпывается, и готовятся предотвращать вмешательство в президентские выборы 2019 года.



Публикации о возможном шпионаже Вайдаса Прунскуса в пользу России начали появляться в ночь на понедельник, вскоре после того, как глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис дал интервью литовскому телерадиовещателю LRT. Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли сын бывшего премьер-министра Литвы арестован по подозрению в работе на Россию, господин Яунишкис сказал: "Оставлю вопрос висеть в воздухе, я это не опровергаю и не подтверждаю".



Вайдас Прунскус - сын Казимеры Прунскене, первого премьер-министра Литвы после провозглашения независимости от СССР. Она возглавляла правительство с 11 марта 1990 года по 10 января 1991 года, в частности, в период, когда СССР прекратил поставки нефти и сокращал поставки газа в Литву в попытках вынудить республику остаться в Союзе. В период правления госпожи Прунскене также произошли события 13 января 1991 года, когда в ходе штурма советскими войсками телебашни в Вильнюсе погибли 14 человек (13 литовцев и один офицер группы "Альфа"), более 600 были ранены. В Литве этот день считают попыткой госпереворота и ежегодно отмечают как День защитников свободы.



При этом в 1992 году Верховный суд Литвы признал Казимеру Прунскене виновной в сотрудничестве с КГБ СССР. Она, впрочем, отрицала свою вину и называла решение политическим. Тяжбы по этому делу длились около 20 лет. Согласно последнему из судебных решений, политик признана невиновной.



СМИ предположили, что сын госпожи Прунскене замешан в шпионаже в пользу Россию, в связи с тем что слухи о его аресте всплыли как раз в тот момент, когда в Литве задержали сразу несколько "российских агентов", а новости на эту тему не сходили со страниц литовских СМИ.



Первое задержание произошло 18 декабря. В тот день гражданин РФ Валерий Иванов, находившийся в своей квартире в Вильнюсе, услышал стук в дверь. Открыв, мужчина узнал, что к нему пришли с обыском и его подозревают в шпионаже. Отметим, что Валерий Иванов в конце 1980-х годов возглавил организацию "Единство", выступавшую за сохранение СССР и устраивавшую митинги в поддержку Союза. В июле 1997 года его приговорили к одному году тюрьму за утверждение, что 13 января 1991 года ни один из погибших не был убит советскими военнослужащими.



В ходе обыска у мужчины изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, сделанные от руки записи, диски. Забрали также паспорт и взяли подписку о невыезде. Об этом Валерий Иванов рассказал в интервью "РИА Новости", добавив, что у него дома нашли старый газовый пистолет, который, по его заверению, не работал. После обыска мужчину вызвали на допрос, в результате которого, по словам самого Валерия Иванова, вместо шпионажа ему предъявили обвинения в хранении оружия.



На следующий день после задержания Валерия Иванова стало известно, что в шпионаже подозревают оппозиционного политика, лидера "Социалистического народного фронта Литвы" Альгирдаса Палецкиса, задержанного в октябре. Он в 2012 году первым в стране понес наказание за "отрицание советской оккупации". Его осудили по 170-й статье литовского Уголовного кодекса за интервью о событиях января 1991 года. Тогда господин Палецкис высказал мнение, что при штурме телебашни "свои стреляли в своих". Изначально суд признал господина Палецкиса невиновным, но на это решение подали апелляцию, после чего ему назначили штраф в размере 10,4 тыс. литов (€2,9 тыс.).



В тот же день, 19 декабря, главы департамента госбезопасности Литвы, прокуратуры и полиции страны рассказали, что Альгирдас Палецкис был одним из членов работавшей на Россию шпионской сети, которая, по их словам, была "ликвидирована". Количество членов этой сети и их имена не раскрывались, как и характер информации, которую передавали агенты. 20 декабря премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал в интервью агентству AFP, что "речь идет не об отдельных инцидентах, а о методических действиях, направленных против нашего государства".



Как рассказал задержанный Валерий Иванов "РИА Новости", в ходе его допроса следователи, в частности, интересовались именно Альгирдасом Палецкисом. "Я, видимо, должен был в этом политическом спектакле сыграть роль связного между Кремлем и Палецкисом",- высказал предположение господин Иванов, добавив, что видел Альгирдаса Палецкиса "в позапрошлом году".



Сам он связал допрос с "предвыборными разборками между правящими группировками", в ходе которых "разыгрывается русофобская карта". В первой половине 2019 года Литву ждет сразу несколько значимых выборов, главные из которых - президентские (они пройдут 12 мая). Помимо этого, 3 марта литовцы выберут советы самоуправлений страны, 26 мая - представителей Литвы в Европарламенте.



Отвечая на вопрос LRT о том, будет ли Россия пытаться вмешиваться в предстоящие выборы, Дарюс Яунишкис сказал, что вероятность таких действий "велика". "Такие большие страны, как США, Германия, Франция, все они почувствовали руку России и определенные процессы в своих странах. Вне всякого сомнения, Литва не исключение,- отметил он, добавив, впрочем: - Пока особых проявлений мы не замечаем".



"Обвинения, которые мы наблюдаем, основываются не на доказательной базе, а на том, что в любой стране внутриполитическая ситуация обостряется перед выборами,- рассуждает в разговоре с "Ъ" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.- А выборы в неопределенной экономической ситуации, в условиях сокращения дотаций ЕС, дорожающей электроэнергии и того, что треть трудоспособного населения уехала на Запад,- это серьезное испытание для политической элиты".



О бездоказательности обвинений заявили и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала задержания и разговоры о вмешательстве проявлением "русофобской политики" и "колоссальным откатом от демократических прав и свобод, в поисках которых страны Балтийского региона устремились в политическом смысле на Запад и интегрировались в НАТО и Евросоюз".



Екатерина Мареева

"Коммерсантъ" от 25.12.2018, 01:59