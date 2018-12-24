Трамп ошибся выходом. Вывод войск из Сирии вызвал новый кризис в Вашингтоне, - "Къ"

08:54 25.12.2018

Дональд Трамп ошибся выходом

Предстоящий вывод войск из Сирии вызвал новый кризис в Вашингтоне



Уходящий в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американского контингента из Сирии. Его директива призвана воплотить в жизнь решение Дональда Трампа, вызвавшее резкий протест как в Конгрессе, так и в администрации США. Впрочем, несмотря на растущую изоляцию в Вашингтоне, Дональд Трамп отступать не намерен. Учитывая приближение президентских выборов 2020 года, он делает ставку на избирателей, идя наперекор политическому истеблишменту.



Сирийский бунт в Вашингтоне



О подписании "исполнительного приказа по Сирии", который станет последним документом, одобренным главой Минобороны США Джеймсом Мэттисом перед его отставкой, первой сообщила в воскресенье со ссылкой на источники в Пентагоне телекомпания CNN. Вчера эту информацию подтвердило агентство Reuters. Директива содержит график и порядок вывода американского контингента, который начнется в ближайшие недели. Подробности того, как это будет осуществляться, источники CNN и Reuters в Пентагоне не сообщают, ссылаясь на конфиденциальность документа. Ранее американские СМИ заявляли, что вывод контингента численностью 2,6 тыс. человек потребует от 60 до 100 дней.



Хотя Пентагон уже приступил к выполнению решения Дональда Трампа, страсти в Вашингтоне продолжают накаляться. Законодатели как из демократического, так и из республиканского лагеря обрушили на Дональда Трампа шквал критики, в то время как список не желающих работать с президентом чиновников и политиков стремительно растет.



В минувшую пятницу о своем предстоящем уходе сообщил спецпредставитель США в коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ; запрещено в РФ) Бретт Макгерк. По данным телеканала CBS, демарш дипломата стал его ответом на заявление Дональда Трампа о достигнутой американскими военными победе над ИГ в Сирии. Бретт Макгерк изначально планировал покинуть свой пост в феврале будущего года, однако в итоге форсировал отставку из-за несогласия с решением президента Трампа о выводе американских военных. Таким образом, за считаные дни Дональд Трамп лишился сразу двух ключевых фигур в своей администрации, занимавшихся сирийским направлением.



Как в этих условиях будут осуществляться анонсированный вывод американских войск и координация действий с союзниками по международной коалиции, остается неясным. Замминистра обороны Патрик Шанахан, который с 1 января будет исполнять обязанности главы Пентагона,- сугубо техническая фигура, по своему влиянию и опыту никак не сопоставимая с Джеймсом Мэттисом (до своего назначения в Пентагон в июле прошлого года господин Шанахан работал старшим вице-президентом корпорации Boeing).



Дональд Трамп идет в контратаку



Так или иначе, в президентской администрации уже дали понять, что не намерены уступать многочисленным критикам решения об уходе из Сирии. И. о. главы президентской администрации Мик Малвейни, занявший новый пост полторы недели назад, после отставки Джона Келли, в воскресенье дал ведущим американским телеканалам интервью, в котором полностью исключил возможность того, что Дональд Трамп отыграет ситуацию назад. "Президент с самого начала заявлял о нежелании держать войска в Сирии вечно. Теперь вы видите результаты проработки данного вопроса, которая велась два года",- заявил Мик Малвейни. И добавил: "Мы признаем, что это решение непопулярно в политических кругах и, в частности, в Министерстве обороны, однако оно популярно среди простых американцев".



Отвечая на уточняющий вопрос, понимают ли американские граждане, какими будут последствия этого шага для союзников США и с точки зрения расстановки сил в регионе, господин Малвейни был вынужден признать: рядовые американцы "не имеют представления о таких вещах", однако достаточно того, что "полное понимание есть у президента". "То, что некоторые не поддерживают его решение, скорее их проблема, чем его",- парировал Мик Малвейни обвинения в адрес Дональда Трампа.



Еще одним подтверждением того, что президент Трамп не намерен отсиживаться в обороне, несмотря на неприятие его решения американским истеблишментом, стали его уничижительные слова о Джеймсе Мэттисе, дорабатывающем на посту главы Пентагона последние дни. Напомним, что господин Мэттис изначально рассчитывал проработать на своем посту до конца февраля будущего года, однако разозлившийся на него Дональд Трамп решил, что уже с 1 января возглавлять Пентагон будет Патрик Шанахан. "Когда президент Обама бесславно уволил Джеймса Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был этого делать",- написал в конце прошлой недели Дональд Трамп в Twitter (предыдущий президент отправил Джеймса Мэттиса в отставку с поста главы центрального командования ВС США в 2013 году из-за разногласий по Ирану). А вчера Дональд Трамп вновь раскритиковал (и вновь через Twitter) уходящего главу Пентагона - в этот раз за то, что тот не был против ситуации, при которой "США существенно субсидируют армии многих очень богатых стран". "Генерал Мэттис не видел в этом проблему. Я вижу, и это должно быть исправлено",- отметил президент.



Американская стратегия-2020



"Своими последними шагами Дональд Трамп идет ва-банк. За два года до президентских выборов 2020 года он начинает свою избирательную кампанию, демонстрируя все большую решительность и способность выполнять обещания, которые давал в ходе президентской гонки 2016 года",- пояснил "Ъ" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.



По словам эксперта, сделав ключевую ставку на преданный ему электорат, Дональд Трамп при этом еще больше отталкивает от себя другую часть избирателей, не видящих в нем своего президента и считающих его решения противоречащими интересам Америки. "Политический класс, которому Дональд Трамп открыто бросает вызов, в оставшееся до выборов время будет еще более активно препятствовать реализации его инициатив в Конгрессе США",- говорит Юрий Рогулев.



Решения Дональда Трампа о выводе контингента из Сирии и сокращении его численности в Афганистане продиктованы скорее не логикой будущей президентской кампании, до которой еще далеко, а его представлениями о роли США в современном мире, считает академик РАН Алексей Арбатов. "С точки зрения Дональда Трампа, все, что приносит Америке одни убытки, не имеет смысла, а к глобальному лидерству США он не стремится - для него это нечто отвлеченное и непонятное. Тем самым он наносит удар по всему наследию американской политики, которое как демократы, так и республиканцы в той или иной форме пытались сохранять и приумножать на протяжении последних 70 лет",- говорит Алексей Арбатов. "Для рядовых американских избирателей вопрос о Сирии по большому счету не имеет значения: их прежде всего интересуют экономика и иммигранты. Однако американская элита будет бороться с Дональдом Трампом еще более активно, и сделает все, чтобы избавиться от него еще до выборов 2020 года",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №238 от 25.12.2018, стр. 6