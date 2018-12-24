В Аркадагии (Туркмении) запущена собственная социальная сеть. Все другие - заблокированы

09:31 25.12.2018

В Туркменистане запущена собственная социальная сеть под названием "Биз бярде" ("Мы здесь", создатели предлагают также использовать сокращенное название "Би-Би"). Об этом 23 декабря сообщило издание Orient.



Презентация новой соцсети состоялась в концертном зале "Туркменистан" в рамках концерта "Сунгат эсери", занимающегося продюсированием молодых музыкантов. "Мы долго работали над тем, чтобы наш продукт нравился пользователям, и нам пришлось столкнуться с большим количеством сложностей. "Биз бярде" не идеален, но по многим параметрам он не уступает по качеству популярным в Туркменистане аналогам", - заявил генеральный директор "Сунгат эсери" Эзиз Бекназаров.



Еще до официальной презентации приложение "Би-Би" скачали более 5 тыс. пользователей Android.



Социальная сеть позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, файлами, создавать публичные сообщения, прикрепляя к ним фото, видео и другие файлы. Также на сайте и в приложении предусмотрены функции для публикации объявлений о купле-продаже, которые увидят не только "друзья" пользователя, но и другие посетители.



В условиях использования соцсети говорится, что пользователю должно быть не менее 13 лет. Пользователь несет ответственность за любую информацию, опубликованную с его аккаунта. Он обязуется никого не оскорблять, не беспокоить и не угрожать другим пользователям. Отмечается, что администрация имеет право прекратить предоставление услуг в любой момент без предварительного уведомления и объяснения причин.



Все популярные зарубежные соцсети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники и ВКонтакте, в Туркменистане заблокированы. Люди, которые обходят блокировки и регистрируются в зарубежных соцсетях, могут быть вызваны "на беседу" в спецслужбы. Если же сотрудники спецслужб обнаруживают лайки и комментарии пользователя под критическими записями о Туркменистане, у него могут возникнуть серьезные неприятности.