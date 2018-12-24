В Турции двух актеров - Акпинара и Гезе обвинили в оскорблении правительства

10:02 25.12.2018

Прокуратура Турции ведет расследование в отношение двух актеров по делу о предполагаемом оскорблении правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана и об угрозах "переворотом и смертью".



23 декабря прокуратура Стамбула сообщила, что актеры Метин Акпинар и Мюджат Гезе "приглашены" на допрос после сообщений в СМИ о относительно их комментариев в эфире телевизионного ток-шоу. Акпинар и Гезен 21 декабря участвовали в передаче поддерживаемого оппозицией телеканала Halk TV. Во время шоу Акпинар сказал, что Турции нужно избрать демократическое правительство, в противном случае страна будет смотреть, как ее лидеров убивают, "подвешивая за ноги или отравляя".



Эрдоган обрушился с критикой на актеров, не называя их имен. " Это фейковые актеры. Они заплатят за это", - сказал президент.



Власти Турции преследуют предполагаемых оппонентов, обвиняемых в причастности к неудавшемуся перевороту летом 2016 года; на сегодняшний день в стране арестовано около 77 тысяч человек.