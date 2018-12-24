 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджики стали меньше тратить на еду. Хлеб, сахар, чай - основные продукты дастархана, - РО
10:38 25.12.2018

Жители Таджикистана стали меньше тратить на еду

Жители Таджикистна последние годы снизили долю расходов на питание, а вот расходы на непродовольственные товары выросли. Расходы на продукты питания в 2017 году составили 49 %, в 2011 году эта цифра была немного больше - 67%, было отмечено в конце прошлой недели в ходе парламентского часа в Маджлиси намояндагон.

Зарплата выросла, а цены на продукты остались стабильными?
"Реформы в аграрной сфере способствовали тому, что население стало меньше тратить на покупку продуктов питания", - говорится в комментариях к статданным. С другой стороны, по словам депутата нижней палаты таджикского парламента Саидджафар Усмонзода, последние пять лет размер заработной платы в Таджикистана повысился примерно на 50 процентов, но цены на некоторые продукты оставались стабильными и выросли лишь на определенные продукты.

"Три года назад стоимость килограмма мяса была 30 сомони. В Фархорском и Восейском районах за эту цену мясо можно купить и сегодня. Почти неизменными остаются цены на картошку и яблок. Другие сельхозпродукты можно оптом купить на рынке по цене один сомони за килограмм",- говорит народный избранник.

"Необходимость на ввоз в страну продуктов отпала"
Однако, по словам экспертов, с повышением курса доллара и евро в Таджикистане и странах региона, выросли цены на завозимые из других стран продукты. Импортные продукты продаются в основном в городах, но они не всем горожанам по карману, говорит экономист Анвар Амиркулов.

"Сельское население страны покупает, в основном, продукты местного производство. К тому же, в Таджикистане заработали многие предприятия по переработке местных продуктов, вследствие чего отпала необходимость на ввоз в страну таких продуктов как мясо, яйца, картофель, овощи и фрукты", - отмечает наш собеседник.

Однако, по словам местных жителей, несмотря на сообщения Минсельхоза об увеличении объемов выращивания пшеницы, картофеля, фруктов и овощей, на рынках страны держатся высокие цены на местную плодоовощную продукцию. К слову, в этом году на внутреннем рынке виноград, бахчевые культуры и фрукты были в ограниченном количестве и, соответственно, цены на них, по сравнению с прошлым годом, выросли в несколько раз.

Хлеб, сахар, чай - основные продукты дастархана
В Таджикистане размер минимальной заработной платы равняется 400 сомони ($42), а средняя - 1 тысяча 112 сомони (около $120). Из-за низкой зарплаты и сокращения объема денежных переводов мигрантов, по словам экономистов, для многих жителей Таджикистана хлеб, сахар и чай по-прежнему являются основным наименованием продуктов семейного дастархана.

Всемирный банк недавно заявил, что темпы сокращения бедности в Таджикистане в последние годы стали замеляться - в первую очередь в связи с сокращением денежных переводов трудовых мигрантов. Эксперты ВБ говорят, что в последнее десятилетие темпы сокращения бедности стали замедляться: в 2012-2017 годы бедность сократилась примерно на 7,5 процентного пункта. В предыдущие годы, по мнению ВБ, высокий экономический рост и двукратное увеличение ВВП на душу населения позволили Таджикистану сократить уровень бедности в стране почти в два раза.

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Эксперты ВБ считают, что бедности в Таджикистана характерна постоянная подверженность колебаниям – около половины населения хотя бы раз в год оказывается за чертой бедности. Около 13% населения страны остается бедным на протяжении всего года.

Всемирный Банк к бедным относит тех , кто в день тратят $3,2 (30 сомони 14 дирамов). В Таджикистане же бедными считают жителей, которые в месяц тратят до 190 сомони. Согласно национальной методологии, в Таджикистане 2 млн. 610 тыс. человек или 29 процентов населения находятся за чертой бедности.

Искандар Фируз

Источник - rus.ozodi.org
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