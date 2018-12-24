Тендер с ограниченным доступом. Как "строят" энергообъекты в Восточном Казахстане, - САМ

10:59 25.12.2018

В нашумевшем деле о засекреченных договорах на строительство энергетических объектов в ВКО, которое длится вот уже больше года, случился интересный поворот. 22 ноября Есильский районный суд Астаны прекратил производство по гражданскому иску гражданина Адилбека Бектибаева в отношении акимата Усть-Каменогорска, который незаконно отнес информацию о соответствующем тендере к категории "с ограниченным доступом", тем самым лишив казахстанские компании возможности принять в них участие.



Речь идет о конкурсе на строительство трансформаторных подстанций с подводящими высоковольтными линиями "Новая", "Ахмирово" и "Центральная" в Усть-Каменогорске на общую сумму 9,5 млрд тенге. По утверждению истца, городской отдел строительства намеренно провел их закрытым способом, чтобы ограничить круг потенциальных поставщиков и пролоббировать интересы конкретных компаний, преимущественно с иностранным участием. С этой целью акимат даже издал специальный приказ о проведении закупа "по особому порядку", то есть без публичного конкурса.



Не секрет, что Адилбек Бектибаев является председателем Союза обрабатывающей промышленности, защищающего интересы ряда компаний, не допущенных к данному конкурсу. Но в этот раз он подавал иск как гражданин РК, ущемленный в своем праве на доступ к информации. Несмотря на то, что суд признал незаконным приказ акимата, производство по гражданскому делу все же было прекращено. Судья Калжан Ермаганбетова обосновала это решение тем, что заявитель лично не понес никаких негативных правовых и имущественных последствий... Что касается самого документа, то, как она пояснила, отменить его не представляется возможным, учитывая, что он уже исполнен (на его основании был объявлен конкурс и заключены сделки). Зато компании, которые пострадали по вине чиновников-авторов скандального приказа, по словам судьи, могут обжаловать его итоги в суде.



Напомним, что ранее проведение тендеров в закрытом режиме было признано противозаконным Специализированным межрайонным экономическим судом ВКО на основании проверок областного департамента внутреннего аудита. Первым рассматривался конкурс на строительство подстанции "Новая" стоимостью в 1,44 млрд. тенге, который выиграла компания с долей иностранного участия "Аврора Констракшен", не имевшая должной квалификации и опыта работы. Самое интересное, что акимат согласился с требованиями суда отменить его итоги, однако спустя некоторое время снова провел закуп "по особому порядку", причем более крупный. В этот раз помимо подстанции "Новой" на тендер было выставлено еще два объекта "Центральная" и "Ахмирова", стоимостью, как выше уже было отмечено, 9,5 млрд тенге!



Столь повышенную засекреченность заказчик объясняет тем, что трансформаторные городские подстанции являются "стратегическими", и, следовательно, вся информация о них предназначена лишь "для служебного пользования". Но, как ни крути, это утверждение не соответствует действительности. Согласно Правилам, принятым постановлением правительства РК, пометка "ДСП" присваивается документам и делам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, но не самим строящимся объектам. К тому же такой способ закупок осуществляется без размещения на веб-портале госзакупок, а, как известно, акимат Усть-Каменогорска объявлял о конкурсе именно через него - открыто и публично. Более того, по словам судьи Ермаганбетовой, в вышеупомянутом приказе фигурирует только один объект – подстанция "Новая", а это значит, что документ в принципе не затрагивает судьбы проектов "Центральная" и "Ахмирова".



И это только поверхностное описание ситуации. На самом деле нестыковок и нарушений в этом деле гораздо больше. К примеру, в своем запросе на имя генерального прокурора и министра финансов Фракция ДПК "Ак жол" обращает внимание на следующий факт: "Признавая допущенное ГУ "Отдел финансов г.Усть-Каменогорска" нарушение законодательства о госзакупках, Комитет внутреннего аудита, ссылаясь, что со стороны организатора закупок есть возражения на аудиторский отчет, указало лишь на возможность обжаловать "решение по обращению". Хотя решения как такового нет. Есть констатация факта нарушения законодательства".



Что же получается, что ни суды, ни законы не в силах заставить акиматы проводить государственные закупки добросовестно и прозрачно, предоставляя всем участникам равные возможности? А ведь в данной ситуации пострадали не только отечественные предприятия с 20-летней историей, которые с момента своего основания специализируются на монтаже ЛЭП и подстанций разного типа. В Союзе обрабатывающей промышленности уверены, что отдав огромный бюджетный заказ компаниям, не занимавшихся профессионально строительством подобных сооружений, акимат заведомо обрекает его на риск неэффективного освоения. В СОП также подсчитали, что экономия для бюджета страны составила бы сотни миллионнов тенге, если бы данные проекты были разыграны по всем правилам.



Как заявили во Фракции ПК "Ак жол", данный инцидент лишь подтверждает продолжающуюся практику лоббирования интересов конкретных поставщиков отдельными госорганами, а также вольного трактования ими норм законодательства "О государственных закупках".