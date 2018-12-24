Консервативный революционер: Трамп пришел одиноким, - Э.Лимонов

14:15 25.12.2018

Консервативный революционер: Трамп пришел одиноким



Отставка министра обороны США Мэттиса



Шокированы отставкой Мэттиса?



Предлагаю понять следующее:



Дональд Трамп пришел к власти единолично, первый, пожалуй, случай в истории США, когда кандидат, выигравший президентские выборы, не пришел к власти поддерживаемый партией.



Республиканцы, в партию к которым он втерся скорее вопреки их желанию, понимая, что в США двухпартийная система, и любой кандидат, пришедший извне двухпартийной системы, обречен на неуспех, нисколько не поддерживали его в завоевании власти. И сейчас скорее нехотя терпят его, не хотят служить ему резервуаром для поисков людей на важнейшие государственные посты.



Потому он вынужден был обратиться к той прослойке американской элиты, которая показалась ему близка. А именно первые назначения, если еще помните, были из среды правых американских генералов-отставников. Из видных республиканцев Трампа никто так и не поддержал и не поддерживает. Мелкие республиканцы были быстро-быстро отбракованы Трампом.



Генералы не помогли. Трамп-то обрушитель основ и стереотипов, своего рода консервативный, но революционер, а правые генералы - всего лишь реакционные такие Скалозубы, довольно ограниченные военные, так что Трамп разочаровался во всех этих "келли".



Впрочем, Джон Фрэнсис Келли - отставной генерал и одно время шеф внутренней безопасности США, а с июля 2017-го - глава аппарата Белого дома, уйдет с должности вот в эти остающиеся дни декабря 2018 года, подзадержался.



Со Стивом Бэнноном, идеологом американских альтернативных правых, Трампу, выяснилось, тоже не по пути,



Бэннон такой себе американский Ален де Бенуа, нацелившийся на роль мудрого наставника-визиря при неотесанном султане, я полагаю, был ошеломлен той быстротой, с какой Трамп низвергнул его из главного стратега, "серого кардинала" Белого дома на грешную землю. За что? А за хвастливый длинный язык.



Бэннон вернулся в то лимбо забвения, в котором пребывал до знакомства с Трампом, ушел опять в новостной крайне правый ресурс Breitbart News.



Всем им, заплесневелым генералам и амбициозным советникам, Трамп оказался не по зубам.



Верой и правдой Трампу стали служить злобные девочки из нацменьшинств и американки (даже сикх между ними затесалась, Никки Хейли, урожденная Нимрата Никки Рандхав), я это заметил, а заметили ли вы? Нет? Следовательно, вы не наблюдательны.



Вот эти девочки оказались, что называется, опорами трамповского трона.



Тут прослеживается интересный феномен, и проследить его удобно как раз на вышеупомянутой Никки Хейли. "Девочка" эта была губернатором штата Южная Каролина и пошла послом США в ООН исключительно ради Трампа. Ставленница богатой, влиятельной и многочисленной сикхской общины в США, вы знаете, от чего она ушла? А от досады, что не смогла препятствовать заключению сделки между Индией и Россией о продаже Индии российских С-400.



А у Трампа к ней не было претензий. Никаких. К генералам были и остаются, но не к фанаткам.



После Никки Хейли в ООН представлять США пришла блондинка Хезер Науэрт, столь же фанатичная.



Тут стоит упомянуть о главном активе миллиардера Трампа, ставшего президентом, - это его Меланья.



Приязнь к нему фанаток-трамписток объясняется в значительной степени тем, что (немного психоанализа тут не помешает) они впечатлены и потрясены, скорее, не самим Трампом, но доказательством мужественности Трампа - блистательной его Меланьей. "На Меланью" пришли ему служить несколько десятков фанаток.



Далее следует объяснить, что Югославия, и в частности Словения, - страна, профессионально поставляющая американским миллиардерам жен. Из моего личного опыта: мой босс мультимиллионер Питер Спрэг был женат на высокой и статной словенке Тьяше, родившей ему четверых высоченных сыновей, я это знал еще в 1979 году, когда поступил к Питеру на службу, что словенки - профессиональные жены американских миллиардеров.



Распутывая далее ситуацию, я полагаю, что Меланья в настоящий период ее жизни ненавидит жирного и скабрезного джокера - своего мужа-президента, и клянет себя за то, что позволила себя купить. Потому она и разгуливает рядом с ним молчаливая, со сжатыми челюстями, очевидно, презирая себя. И ненавидя его.



Впрочем, и среди опор трона попадаются гнилые: чернокожая Омароса Маниголт-Ньюман, экзальтированная поклонница, превратившаяся в оголтелую противницу Трампа.



Повторяю: Трамп пришел одинокий.



Известна нелюбовь актеров к Трампу. Де Ниро и Шварценеггер обложили Трампа матом, голливудские актрисы назвали и продолжают называть его "women"s hater".



Но и бизнесмены Трампа не поддерживают. Его опыт с Рексом Тиллерсоном, бывшим главой компании Exxon Mobil, назначенным Трампом государственным секретарем, был провальным, в результате они рассорились и стали врагами.



В том, что у Трампа не было к моменту избрания президентом своей, созданной им политической организации, и заключается слабое место, что называется, ахиллесова пята Трампа. Она же источник его трагедии как президента, хотя человек он, безусловно, яркий и, мало сказать, незаурядный.



Потому он и вынужден был опираться в первый период его правления на родственников (на дочь и мужа дочери Джареда Кушнера, в частности) и на отставных генералов, да чужаков, авантюристов вроде Бэннона. Если бы у Трампа была своя (переведем его ситуацию на российский фон) какая-нибудь американская НБП, он бы без труда подобрал бы несколько сотен его людей для замещения важнейших должностей в государстве.



А так вот - президент Трамп блуждает и вынужден нанимать чужих, которые кажутся ему близкими по духу его правлению, и оттого такая ненормальная текучесть кадров. Я написал "вынужден БЫЛ", но он в той же ситуации и сегодня.



Мораль сей басни о Трампе такова: прежде чем покушаться на президентство, соберите под свое знамя сторонников, сформируйте им видение мира и навяжите свои взгляды, а уж потом отправляйтесь на завоевание трона.



А с генералом Мэттисом не все ясно. Существуют две версии того, почему он уходит:



1. Несогласен с выводом войск США из Сирии. (А почему тогда все же подписал приказ о выводе войск?)



2. Несогласен с постройкой стены с Мексикой. Считает, что достаточно отдельных усилений плацдармов на границе с Мексикой.



А Трамп как раз требует от демократов проголосовать за включение в бюджет 5 миллиардов долларов для строительства стены с Мексикой. Демократы не проголосовали, и часть правительственных федеральных служащих (около 400?000 человек) ушли на новогодние каникулы, не оплаченные за свой труд.



В любом случае - еще один отставной генерал out.



Эдуард Лимонов