Кандидаты на пост президента Украины занялись безудержным высмеиванием друг друга

14:36 25.12.2018 Тролли в "вышиванках"



Эти президентские выборы на Украине, вероятно, запомнятся больше всего плагиатом политкреатива. После рекламы Порошенко "Мова! Армія! Віра!" появились билборды Яценюка "Язык. Кино. Песня". Не успела появиться в соцсетях как бы случайная фотография Тимошенко, которая пьет "просто кофе" на "просто заправке", как тут же появилось фото Гриценко, который делает то же самое. Зачем серьезные политики опускаются до заурядного плагиата?



Василий Артеменко, Бориспольский р-н Киевской обл. Украина.



"У них что, один пиарщик на всех?" - вопрошал наш читатель, который к тому же еще и проиллюстрировал письмо свежими снимками билбордов с явным троллингом, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Светлана Васильева.



Собственно, еще пару месяцев назад, когда только появились во всех городах и весях лозунги Порошенко "Армия! Язык! Вера!", не заставили себя ждать и нелестные комментарии в соцсетях.



"Казалось бы, живем в 2018 году, но должны сражаться за цели, достойные средневекового общества", - написал в Facebook Алексей Росовецкий. "Надеюсь, вы поняли, что главное для власти? Экономика? Поднятие доходов населения, повышение пенсий? Свобода слова? Вы что! Это не нужно! Только армия, язык и вера! Больше ничего!" - написал в Facebook Максим Осовский.



- Идея с "триптихом" в президентском лозунге, конечно, неудачная, - в частной беседе поделился мнением один из депутатов ВР из провластной фракции (по понятной причине не называю его имени). - Даже если не вникать в суть, а просто воспринимать визуально, то сразу же вспоминается "Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой". Или строчка из знаменитой песни - "За царя, за родину, за веру". Там тоже "триедино"! Но то классика, а это "новояз". Хотя, может, советники Петра Алексеевича позаимствовали у Блока: "Улица, фонарь, аптека"?



Впрочем, Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина", считает: нынче никакая наглядная агитация в стране не работает.



- А "работать" она может только тогда, когда хоть частично соответствует какому-то практическому действию политсилы, - объяснил свой тезис эксперт. - В современном обществе, прежде всего украинском, наглядная агитация по сути исчерпала себя, девальвировала свое значение по очень простой причине: то, что мы видим - как призывы знаки, символы, - вообще не соответствует тому, чем занимаются люди, представляющие партии, политобъединения. Посему все, что в этой связи происходит (я имею в виду всевозможные лозунги на билбордах), - давно потеряло для избирателя смысл. Потому что нейтрализация пустоты приводит к такой же пустоте.



Легкий шантаж



Билборды экс-премьера, лидера НФ Арсения Яценюка с лозунгом "Українська мова, кіно, пісня" уж очень схожи с порошенковским "Армія, мова, віра".



Хотя всякий раз, когда Арсения Петровича спрашивают на сей счет, он уверяет, что это вовсе не троллинг, а "результат работы депутатов-сопартийцев".



Не совсем ясно, что имеет в виду г-н Яценюк - то ли то, что идею, мягко говоря, позаимствовали однопартийцы, то ли то, что благодаря НФ в стране еще поют.



"Эти билборды - ответ на то, что было сделано политической партией „Народный фронт", 81 депутатом, которые не разбежались после отставки премьер-министра Яценюка, а которые держатся как одна единая команда уже четыре года. Это ответ на работу семи членов Кабинета министров, которые сегодня от „Народного фронта", и это мой отчет о том, что лично я сделал", - сказал бывший премьер (цитирую Радио НВ).



Впрочем, как уверяют осведомленные в кулуарных делах депутаты из БПП, по поводу схожести лозунгов был у Арсения Петровича разговор на Банковой, а издание nv.ua/ukraine эту тему подтвердило еще и своими источниками:



"…После размещения наружной рекламы у экс-премьера состоялся разговор с президентом Порошенко, которому не понравилась схожесть этих лозунгов с его собственными".



Тем не менее, все осталось по-прежнему - "кино и песня" г-на Яценюка, "язык и вера" г-на Порошенко.



Зато пользователи соцсетей с удовольствием видоизменили рекламу.



"…На изображении, приведенном ниже, - пишет strana.ua, - высмеивается комментирование президентом открытия магазина HM, анонс открытия IKEA в Украине и предоставление томоса об автокефалии, который, к слову, на данный момент не получен".



- Что касается стилистики троллинга, - в блиц-интервью для "2000" такое мнение высказал политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, - то это, к сожалению, одна из деформаций украинской политики, которая произошла в последние годы. Причем "оживление" этого направления я связываю исключительно с приближающимися президентскими выборами.



"Но увлекались троллингом и раньше, - подчеркнул г-н Фесенко. - Особенно в 2000-е деформация проявляла себя скорее в отождествлении политики и пиара. Т. е. вся политика сводилась к пиару: дескать, ты, если хочешь занять высокое кресло, должен как бы "везде присутствовать". Но именно эта тенденция вошла у нас в моду. Приведу один показательный пример.



Еще до событий "майдана", если не ошибаюсь, у меня был разговор с народным депутатом Вилкулом в перерыве ток-шоу. Во время своего выступления на программе он фактически никак не аргументировал, не объяснял мотивацию действий, а только занимался троллингом оппонента. Вот я ему об этом и сказал: дескать, время в эфире, вероятно, могли бы использовать для "обґрунтування" своей позиции, на что он ответил: "Но как я классно его потроллил!"



Второй пример. Вспомните, с чего начинал самостоятельную карьеру Олег Ляшко в конце 2011-го - начале 2012-го. Он был ярым троллем, который целевым образом работал против Яценюка.



Троллинг тогда стал очень популярным инструментом. Через некоторое время драматические события 2014-го немного отвлекли внимание, но вскоре он стал снова популярным. Фактически троллинг - это уже образ поведения для многих украинских политиков. Они чрезмерно зациклились на этом.



Что касается Яценюка, коль вы уж вспомнили его рекламу, - то сразу можно сказать: во-первых, по форме - явный троллинг, во-вторых, это огромная ошибка. Есть специальные исследования эффективности рекламы… Кстати, самой неэффективной в них определили политрекламу г-на Таруты, потому что она пустая и не цепляет.



Как ни странно, одна из самых эффективных - у Зеленского: "Слуга народа", мем из известного сериала, который хорошо "ложится" на ожидания части нашего населения.



А троллинг, особенно на примере с Яценюком, воспринимается не как самостоятельная позиция, а как саркастичное цепляние президента. Видимо, для Арсения Петровича это способ напомнить, заметьте, не электорату, что было бы логично, а исключительно Петру Алексеевичу о том, что есть такой Яценюк, про которого забыли, но который якобы внес огромный вклад и в армию, и в мову, и в кино, и в телевидение.



Напоминая о себе, он как бы вызывает президента на переговоры. Эдакий легкий шантаж в форме троллинга".



Два "Наступних"



"Триптих", судя по всему, уважают и другие кандидаты, как, например, Андрей Садовый.



Не так давно во Львове наш читатель заметил билборд, где мэр то ли к чему-то призывает, то ли просто констатирует - "Стрелецкие песни, посвящение в пластуны, костер". Возможно, это всего лишь иллюстрация инициативы мэрии: о сборе средств на масштабное развитие организации "Пласт", о чем сказано на официальном веб-портале city-adm.lviv.ua.



Но поскольку даже официальное сообщение снабдили фотографией семейства Садового с его комментарием: "Как видно из фото, у меня в семье пластунов немало", - то невольно закрадывается мысль: и здесь реклама кандидата?



И тут не обошлось без заимствований. Читатель, вероятно, помнит, что на предыдущих выборах единомышленник Андрея Садового Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция", шел под лозунгом "Первый непроходной". Теперь же на билбордах львовского мэра написано "Наступний" ("Следующий", - прим. ред.).



- Думаю, то, что написали и для Садового, как, впрочем, и для Яценюка, - явный троллинг, - считает Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии. - И тот и другой понимают, что у них занять "высокое кресло" шансов нет. Хотя само участие в кампании им надо как-то оправдывать, "светиться", у кого-то деньги брать.



"А ведь у нас, - продолжает Михаил Борисович, - принято считать, если ты не участвуешь в президентских выборах, то проиграешь и парламентские. Поэтому они испытывают терпение украинских граждан всякой чепухой, вот этим самым троллингом.



Что касается Порошенко, то у него в призыве "Армия, мова, томос" - не троллинг, а эдакая продуманная концепция победы на президентских выборах.



Есть определенная категория граждан, которые говорят, дескать, Порошенко такой-сякой, конечно, но он же нас спас от России! Поэтому его и поддерживают (по статистике - до 10%). И для Петра Алексеевича была такая установка: этим людям сказать, я, мол, возродил армию, подавил желание сохранить тут русский язык, и я как бы уже добился томоса.



Но и сия категория его приверженцев уже осознала, что этого не хватает даже для выхода во второй тур: и с армией проблемы, и с томосом тоже… Кстати, многие мои коллеги считают, что историей с Азовом он сделал большой подарок Юле ко дню рождения".



Но вернемся к наглядной агитации г-на Садового. В некоторых городах (к примеру, в Хмельницком) с "наступним" явно перестарались. Там додумались установить сразу два щита возле входа на кладбище:



"…На улице Каменецкой, что в Хмельницком, находится старое городское кладбище XIX в., - пишет glavcom.ua. - И прямо у входа пиарщики Садового разместили два билборды с политической рекламой мэра Львова, который выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины". Фотодоказательство опубликовал пользователь Facebook Степан Кушнир у себя на странице…"



Никто уже не пьет чай



Судя по роликам, которые крутят нынче почти по всем каналам ТВ, пиар-менеджеры лидера "Батькивщины" решили сделать целый "сериал" на тему "хождение в народ".



Возможно, на кого-то из приверженцев г-жи Тимошенко это и подействует, но фото на автозаправке, где она пьет кофе из стаканчика вместе с соратником по партии (или просто охранником?), народ живо обсудил и даже анекдот на эту тему сочинил:



- Я постоянно пью кофе на заправках! - Верю. - А что это у тебя в руке? - Крышка от стаканчика. - А у меня? - Палочка для размешивания.



Собственно, это опубликовала в Facebook пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока. И подпись под снимком: "Просто кофе. Просто заправка".



И хоть идею с кофе г-жа Тимошенко явно позаимствовала у супруги главы державы, но все-таки Марина Порошенко - по крайней мере пока - в президенты не идет, поэтому именно снимок Юлии Владимировны подтолкнул и других кандидатов ехать на автозаправки, чтоб там их запечатлели со стаканчиком в руках.



Вскоре и лидер партии "Гражданская позиция" похвастался фотографией, на которой он пьет кофе - и тоже на заправке, что вызвало волну насмешек в сети.



- Не думаю, что это троллинг, - считает Владимир Фесенко. - Больше похоже на банальное обезьянничанье. У нас же это популярно: если кто-то нашел нестандартную форму сказать о себе, к примеру, в соцсетях, это тут же копируют. Хотя в случае с Гриценко, считаю, смахивает на "изобретение велосипеда". Анатолий Степанович, может, и не следит за публикациями снимков с Юлией Владимировной, допускаю, что он однажды просто подумал: "Вот классно! Я как простой человек стою на заправке, пью за столиком кофе". Возможно, он даже не подозревает, что это уже было.



Хотя… Если начнется массовое "заимствование", то неискушенному в политических троллингах избирателю сложно будет разобраться, кто у кого и что скопировал.



Впрочем, может, это и не столь важно?



Во всяком случае, электорат усвоил: одна часть кандидатов с чашками уже "сходила в народ", а другая, надо так понимать, еще только собирается на заправку.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ. Источник - СвободнаяПресса

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