В России пропали без вести 345 тыс. таджикских мигрантов, - спикер Убайдуллоев

22:32 25.12.2018

Убайдуллоев: Судьба 345 тыс. таджикских мигрантов в России остается неизвестной



Судьба 345 тыс. таджикских трудовых мигрантов в России остается неизвестной, заявил Махмадсаид Убайдуллоев, спикер Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана.



Все они, скорее всего, находятся в России нелегально - они не были амнистированы и не депортированы, сказал спикер 25 декабря на заседании Маджлиси Милли. Однако Убайдуллоев не исключает, что многие из этих мигрантов получили российское гражданство и не ставили в известность власти Таджикистана.



В Душанбе считают, что нелегальные мигранты не спешат оформить свое пребывание в России из-за угрозы депортации. Махмадсаид Убайдуллоев, со ссылкой на официальные данные, сообщил, что по состоянию на сентябрь нынешнего года, 226 тыс. гражданам Таджикистана запрещен въезд в РФ. "В Госдуме России рассматривается вопрос об амнистии этих наших соотечественников",- добавил спикер Маджлиси Милли.



Рахмон Ульмасов, аналитик в области миграции считает, что многие таджикистанцы пополнили армию нелегалов. По его словам, стоимость патента в России довольно высокая, и поэтому многие предпочитают работать нелегально. "У многих мигрантов нет денег на приобретение патента", - говорит аналитик.



Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в России с нового года увеличится. В Москве, к примеру, стоимость патента составит 5 тысяч рублей в месяц.



По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более 1 миллиона граждан Таджикистана.



Центробанк РФ в начале года сообщил, что объем денежных переводов из России в Таджикистан по итогам 2017 года увеличился на более чем $600 млн. по сравнению с 2016 годом и составил $2 млрд. 536 млн. По словам специалистов, это равняется 37% прошлогоднего ВВП Таджикистана. Напомним, по итогам 2013 года объем переводов из России в Таджикистан составил $4 млрд. 155 млн.



25.12.18

Искандар Фируз