 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 25.12.2018
22:32  В России пропали без вести 345 тыс. таджикских мигрантов, - спикер Убайдуллоев
22:25  После американского ухода из Сирии Асад и Эрдоган раздавят курдов, - Le Figaro
22:21  В Венесуэле Россия прибирает к рукам энергетические активы в обмен на финансовую помощь, - Washington Post
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14:41  Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса
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14:34  Вашингтон погубит узбеков, чтобы спасти своих солдат
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14:01  Daily Sabah: Какое будущее ждет Сирию после вывода войск США?
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10:02  В Турции двух актеров - Акпинара и Гезе обвинили в оскорблении правительства
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08:19  Талибы строят базы на таджикской границе, - кошмарит Рахмона генерал Ахмадзай
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00:35  У экс-хокима Самарканда Джураева описали нажитое непосильным трудом
Понедельник, 24.12.2018
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17:10  Мораторий на отстрел животных в Киргизии - хитро продуманная криминальная схема, - Г.Сооронкулов
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08:09  Когда американцы уйдут из Афгана, - Г.Асатрян
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В России пропали без вести 345 тыс. таджикских мигрантов, - спикер Убайдуллоев
22:32 25.12.2018

Убайдуллоев: Судьба 345 тыс. таджикских мигрантов в России остается неизвестной

Судьба 345 тыс. таджикских трудовых мигрантов в России остается неизвестной, заявил Махмадсаид Убайдуллоев, спикер Маджлиси Милли, верхней палаты парламента Таджикистана.

Все они, скорее всего, находятся в России нелегально - они не были амнистированы и не депортированы, сказал спикер 25 декабря на заседании Маджлиси Милли. Однако Убайдуллоев не исключает, что многие из этих мигрантов получили российское гражданство и не ставили в известность власти Таджикистана.

В Душанбе считают, что нелегальные мигранты не спешат оформить свое пребывание в России из-за угрозы депортации. Махмадсаид Убайдуллоев, со ссылкой на официальные данные, сообщил, что по состоянию на сентябрь нынешнего года, 226 тыс. гражданам Таджикистана запрещен въезд в РФ. "В Госдуме России рассматривается вопрос об амнистии этих наших соотечественников",- добавил спикер Маджлиси Милли.

Рахмон Ульмасов, аналитик в области миграции считает, что многие таджикистанцы пополнили армию нелегалов. По его словам, стоимость патента в России довольно высокая, и поэтому многие предпочитают работать нелегально. "У многих мигрантов нет денег на приобретение патента", - говорит аналитик.

Напомним, стоимость патента для трудовых мигрантов в России с нового года увеличится. В Москве, к примеру, стоимость патента составит 5 тысяч рублей в месяц.

По официальным данным, в трудовой миграции в России находятся более 1 миллиона граждан Таджикистана.

Центробанк РФ в начале года сообщил, что объем денежных переводов из России в Таджикистан по итогам 2017 года увеличился на более чем $600 млн. по сравнению с 2016 годом и составил $2 млрд. 536 млн. По словам специалистов, это равняется 37% прошлогоднего ВВП Таджикистана. Напомним, по итогам 2013 года объем переводов из России в Таджикистан составил $4 млрд. 155 млн.

25.12.18
Искандар Фируз

Источник - Радио Озоди
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