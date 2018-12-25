8 из 10-ти. Сирийская ПВО отразила израильскую ракетную атаку на западе Дамаска

09:17 26.12.2018

Сирийские системы ПВО отразили несколько ракет на западе Дамаска, сообщает SANA. По информации агентства, снаряды были выпущены с ливанской территории израильским ВВС.



Спустя полчаса после первых сообщений об атаке, Армия обороны Израиля объявила о запуске систем ПВО. В Twitter военных говорится, что ПВО среагировала на зенитные ракеты со стороны Сирии. Уточняется, что никто не пострадал.



Позднее военный источник SANA подтвердил информацию о том, что ракеты были выпущены израильскими боевыми самолетами. Он уточнил, что силы ПВО смогли сбить большинство из них. По его словам, в результате атаки пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов.



Как утверждает портал El Nashra, ПВО Сирии сумели отразить восемь израильских ракет из десяти. Портал утверждает, что несколько ракет упали на израильской территории. По данным телеканала Al Hadath, израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и складам "Хезболлы" и по элитным частям иранских ВС - Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Уточняется, что в результате атаки были уничтожены три объекта в пригородах Эль-Кисва и Димас.



29 ноября СМИ сообщили, что сирийские системы ПВО сбили несколько "вражеских целей" в районе эль-Кисва к югу от Дамаска. Речь шла о израильском самолете и четырех ракетах. Представитель пресс-службы армии Израиля позднее опроверг сведения о сбитом самолете. Это была первая атака Израиля по Сирии после крушения российского Ил-20, который был сбит сирийскими силами ПВО над Средиземным морем 17 сентября.



Напомним, после инцидента Россия возложила на Израиль вину за случившееся и передала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. После этого в Израиле сказали, что если Сирия ударит С-300 по израильским самолетам, то страна ответит атакой по этим ЗРК.