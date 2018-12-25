Казахский чиновник Абеуов предлагает штрафовать детей за русский язык

09:32 26.12.2018

В КАЗАХСТАНЕ РЕШИЛИ ШТРАФОВАТЬ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК



С блестящей идеей выступил Азилхан Абеуов, пока еще глава администрации Щербактинского района Павлодарской области. Он предложил штрафовать в детском оздоровительном лагере тех юных воспитанников, кто будет говорить на русском языке. Он убежден, что так все быстрее перейдут на казахский. Ну а тем, кто не скажет ни слова по-русски, на грудь повесят значок "Қазақ тілі білгірі" ("знаток казахского языка").



Азилхан Абеуов, видимо, пока не догадывается, что уже превзошел Бандеру и Геббельса. У тех с фантазией было хуже.