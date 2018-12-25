Узб-премьер Арипов поставил задачу создать... узб-свинку Пеппу и миньонов. Кыш-бабая ему не надо?

09:36 26.12.2018

АБДУЛЛА АРИПОВ ОЗАДАЧИЛ СВИНКОЙ ПЕППА



На заседании в Академии госуправления премьер Узбекистана Абдулла Арипов поставил задачу создать национальных мультипликационных наподобие свинки Пеппа или миньонов.



Как подчеркнул премьер, нужно создать свои мультфильмы и заинтересовать ими детей: миньоны непонятно что за существа, они даже говорить не умеют, но детям они нравятся. В "Узбекфильме" нужно работать над созданием своих героев, призвал Арипов.