 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый поворот кризиса в Сирии и Афганистане, - Н.Меден
09:58 26.12.2018

НАТАЛИЯ МЕДЕН | 26.12.2018

Лондон, Париж, Берлин критикуют решение Трампа о выводе американских войск

Решение Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии и значительном сокращении контингента в Афганистане оказалось рождественским сюрпризом (численность американского контингента в Сирии составляет 2,6 тысячи человек). Сообщается также о предполагаемом сокращении американских военных в Афганистане с 14 до 9 тысяч.

В знак протеста глава Пентагона подал в отставку, но приказ о начале вывода войск из Сирии подписал. Те, кто рассчитывали на американцев в Сирии (курды на севере страны) и в Афганистане (правительство в Кабуле), начинают чувствовать себя брошенными на произвол судьбы. Наср аль-Харири, возглавляющий так называемый Сирийский комитет по переговорам, обратился к американской стороне с призывом координировать вывод войск с Турцией и поддерживаемыми ею "повстанцами". Ильхам Ахмед, сопредседательница Сирийского демократического совета, 21 декабря направилась в Париж, чтобы уговорить советников Макрона не следовать примеру американцев (в Сирии и Ираке дислоцированы 1100 французских военных; в том числе на севере Сирии – 200 бойцов французского спецназа). По сообщениям прессы, французы никаких обязательств на себя не взяли, но Эмманюэль Макрон выступил с критикой американского решения о выводе войск из Сирии.

Решение Белого дома по Сирии, как и намерения по Афганистану, особенно задели европейцев тем, что они не были с ними согласованы. Процитируем заявление спикера правительства Германии: "Федеральное правительство приняло к сведению решение США, о котором не было заранее проинформировано. Как союзники и как часть коалиции, мы бы считали полезными предварительные консультации". В коалиции, возглавляемой американцами, номинально значатся 77 (!) стран-участниц, и скоро выяснится, чего стоит "коалиция", переставшая быть нужной Вашингтону.

Пока британские и французские власти планируют продолжить в Сирии авиаудары и сухопутные операции. Франция не отозвала ни флот, ни ВВС. Министр обороны Великобритании собирается и дальше "держать за горло" боевиков ИГ ("Исламское государство"; организация запрещена в РФ). Представители министерств обороны двух стран заявляют, что для них критически важно, чтобы курдские Отряды народной обороны не выпустили попавших к ним в плен боевиков ИГ. Ильхам Ахмед, прибыв в Париж, заявила, что в случае турецкого наступления сотни джихадистов сбегут из тюрем. Курдские власти предупредили представителя президента Франции в Сирии Франсуа Сенемана, что в случае турецкой агрессии возникнет хаос. Среди 800 пленных джихадистов (по данным СМИ) есть граждане европейских стран, которые могут вернуться домой. В этом случае, по прогнозу Le Mond, Европа столкнется с "неисчислимыми угрозами". Ранее курдские власти безрезультатно обращались к европейским правительствам с просьбой о репатриации пленных иностранцев. Со своей стороны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в жесткой форме высказался против возможной поддержки курдов Францией.

Германия придерживается пока в сирийском вопросе той же тактики, что и Франция, и Великобритания. Немецкие военные не получили приказа о возвращении домой; представитель министерства обороны заявил, что "по состоянию на текущий момент" (20 декабря) участие бундесвера и мандат на действия в Сирии не поменялись. Подобно коллегам в Париже и Лондоне, министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) раскритиковал вывод американских войск из Сирии. Эксперт СДПГ по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Нильс Шмид так охарактеризовал ситуацию: вывод войск США создает в Сирии вакуум власти, который попробуют занять другие. "Фактически США передали решение сирийского вопроса региональным державам – Ирану и Турции, но также России; очевидно, Вашингтон делает ставку на то, что в крайнем случае вмешается Израиль".

По поводу Афганистана высказался заместитель главы фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених: он допустил вывод бундесвера (численность немецкого воинского контингента в Афганистане составляет 1,3 тыс. человек). "Может быть, этот сигнал президента США надо понимать как намек на начало мирных переговоров с "Талибаном"?" – предположил Мютцених. Представитель зеленых Омид Нурипур (по происхождению иранец) считает, что Германия должна прекратить полеты самолетов-разведчиков Tornado над территорией Сирии, поскольку снимки, получаемые в ходе этих полетов, предназначаются для американцев. По словам Нурипура, следует вывести немецкий контингент и из Афганистана. Противники продления афганской миссии есть также и во фракции СДПГ, хотя подавляющее большинство ее членов высказываются за то, чтобы оставить немецких военных на Гиндукуше. Единственная из парламентских партий Левая всегда голосует против участия бундесвера в зарубежных миссиях; левые и теперь настаивают на возвращении немецких военных домой. А главное, возник разброд по этому вопросу в ХДС: эксперт по внешней политики фракции ХДС Родерик Кизеветтер допускает как полный вывод немецкого контингента из Афганистана, так и расширение германского военного присутствия, при котором бундесвер взял бы на себя функции, которые прежде выполняли США.

Между тем глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер утверждает, что "в случае катастрофы" Германия была бы даже не в состоянии самостоятельно эвакуировать размещенный в Афганистане контингент. По официальным данным, самые большие потери бундесвер понес именно в Афганистане. Присутствие немецких военных в этой стране длится 16 лет; по масштабам оно больше, чем германское военное присутствие в Косово. Ишингер считает решение Трампа катастрофическим для немецкой политики в сфере обороны и безопасности.

Критикуя Трампа за непоследовательность в Сирии, а немецких политиков и военных – за устоявшуюся привычку следовать в фарватере США, журналисты Stuttgarter Nachrichten предлагают радикальные шаги: в случае начала в Сирии турецкого наступления на позиции курдов выгнать турецких офицеров из всех штабов НАТО: мол, это докажет, что альянс защищает демократические ценности.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1545807480
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